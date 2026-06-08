Xe máy xăng chịu áp lực khủng khiếp từ xe điện: Giảm giá ra sao?

“Bội thực” nguồn cung xe máy vì xe điện

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 5/2026, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 378.900 chiếc xe máy mới. Sản lượng này, tăng tới 40,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù chưa hết nửa năm, nhưng đã có 1.725.100 chiếc xe máy mới được “bơm” ra thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng 36,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá, sản lượng xe máy xuất xưởng ở Việt Nam đang ở mức rất cao, phản ánh hai mặt của thị trường.

Cụ thể, nguồn cung cao tỷ lệ nghịch với tiêu thụ xe máy trong nước giảm. Khi nhu cầu mua xe máy truyền thống giảm, lượng xe dù đẩy ra thị trường nhiều nhưng không được tiêu thụ nhiều dẫn đến cung vượt quá cầu.

Nguồn cung xe máy dồi dào.

Trong đó, Honda vẫn là thương hiệu xe máy mạnh nhất thời điểm này với 2,3 triệu xe bán ra trong năm tài chính 4/2025 - 3/2026, chiếm gần 85% thị phần ở thị trường xe máy.

Trong khi đó, các thương hiệu khác Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki vẫn khá trầm lắng, chưa có sự bứt phá.

Một trong những nguyên nhân khiến xe máy xăng truyền thống đang có sản lượng lớn trên thị trường đến từ xu hướng chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Đây là câu chuyện thực tế chứ không còn là khẩu hiệu hô hào.

Mặc dù các hãng không có số liệu thống kê chi tiết, nhưng xe máy điện đang thực sự có những bước chạy đà để dần thay thế xe xăng truyền thống.

Tính riêng VinFast, trong năm 2025, thương hiệu Việt đạt kỷ lục với 406.498 xe được bán ra, đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024. Riêng tháng 3/2026, VinFast đã xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện và ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ còn tung ra đến gần 10 mẫu xe máy điện trong năm nay phủ khắp các phân khúc từ giá rẻ đến cao cấp và cả xe motor công suất cao.

Honda cũng kịp bán ra dòng CUV e: và UC3, mức mức giá cao ở phân khúc cao cấp tương đương Honda SH hiện nay. Trong đó, giá xe Honda UC3 dao động 80 - 81,4 triệu đồng, giá ưu đãi từ 56,5 đến 57,9 triệu đồng.

Điều này cho thấy, sức mua xe máy điện đang ngày càng lớn khi sản phẩm của các hãng đa dạng, thiết kế vừa mắt và mức giá phù hợp.

Giá xe máy xăng ngày càng giảm

Quay lại thời điểm năm 2022, thị trường xe máy Việt Nam là một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ. Hãng thì ra xe mới, nhiều xe giảm giá, hãng thì đội giá cao gấp đôi vì khan hiếm linh kiện sản xuất.

Những ai mua xe năm 2022 chắc chắn không thể quên khi phải bỏ ra đến 65 triệu đồng để mua Honda Vision, trong khi giá niêm yết chỉ 31 triệu đồng.

Khi đó, nhiều đại lý Honda thậm chí ở vị thế "cửa trên" với khách hàng. Nguồn cung xe khan hiếm, trong khi đó nhu cầu của khách hàng lớn với dòng xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam này. Do đó, người dùng bỏ ra hơn gấp đôi số tiền để mua xe Honda Vision cũng vẫn phải chấp nhận.

Các dòng xe khác của Honda cũng đội giá tương tự từ 5 - 30 triệu đồng thời điểm năm 2022, nhưng gần như không có sự lựa chọn khi xe máy điện chưa phổ biển, các hãng khác thì không đủ sức cạnh tranh.

Thời thế thay đổi, xe máy điện phổ biến thì giờ đây các dòng xe máy về với đúng giá trị, đại lý giờ phải tìm khách để bán xe khi nguồn cung xe máy đang “bội thực”.

Đại lý sẵn sàng giảm giá cho khách mua xe máy thời điểm này.

Theo tìm hiểu thực tế tại đại lý xe máy Honda ở Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, hiện nay lượng xe ở đại lý dồi dào, khách muốn mua bất cứ xe gì cũng sẵn hàng và giá bán dễ chịu.

Cụ thể, Honda Vision có giá dao động từ 31,3 - 36,6 triệu đồng, Honda Air Blade giá 42,2 - 58,5 triệu đồng. Honda LEAD được đại lý bán giá 39,5 - 45,6 triệu đồng, Honda SH được bán với giá 76,4 - 104,2 triệu đồng…

Khách hàng có thể thương lượng giá xe, đại lý sẵn sàng giảm thêm 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng với tùy từng dòng xe.

“Tháng này thấp điểm nên xe về khá nhiều, khách mua xe thì chúng tôi có thể cân nhắc giảm giá và tặng quà”, nhân viên bán hàng chia sẻ.

Cũng theo nhân viên bán hàng đại lý Honda, khoảng 2 tháng nữa vào năm học mới, nhu cầu xe máy mới thực sự tăng cao.

Mặc dù vậy, với việc xe máy điện đang phổ biến như hiện nay, rất khó để đại lý Honda có thể tiếp tục bán chênh giá như những năm trước, kể cả mùa cao điểm.

Xe máy điện đổi pin được nhiều người lựa chọn.

Có nhu cầu mua xe cho con, anh Trung (Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, đang tìm hiểu mua xe khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, xe máy thì không có xe ga nên chuyển hướng mua xe máy điện.

“Ngân sách 20 triệu đồng, mua xe cho cháu chuẩn bị đi học, muốn xe tay ga nhưng tầm tiền đó không có. Do đó, tôi đang tìm hiểu mua xe máy điện VinFast Evo Grand, vừa tiền mà lại là xe ga, ngại mỗi sạc”, anh Trung chia sẻ.

Hiện nay, đối với những khách hàng không có điều kiện sạc, mua xe máy điện đổi pin là phương án giải quyết tận gốc khi lượng tủ đổi pin của VinFast đang phủ kín các tuyến phố với thao tác chưa đến 1 phút mà quãng đường di chuyển lên đến 70 - 80 km.

Nhìn chung, thị trường xe máy ở Việt Nam đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện khiến nguồn cung dư thừa. Quy luật của thị trường đến lúc phát huy khi cung vượt cầu, ắt hẳn giá sẽ bị kéo xuống đáng kể.