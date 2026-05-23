Khám phá dây chuyền sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Robot hiện đại tham gia vào các khâu cùng hàng nghìn công nhân làm việc trong các phân xưởng tạo nên nhịp sản xuất sôi động tại Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi hoàn thiện phần khung sườn, sản phẩm tiếp tục được chuyển qua các trạm kỹ thuật để công nhân lắp ráp linh kiện, đánh giá chất lượng trước khi bước sang công đoạn tiếp theo".
Mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ trước khi chuyển sang dây chuyền lắp ráp.
Sau khi hoàn thiện công đoạn lắp ráp, mỗi chiếc xe đều phải trải qua "bài test" nghiêm ngặt về hệ thống điện, động cơ và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Công nhân sẽ trực tiếp chạy thử để đánh giá khả năng hoạt động, độ ổn định cũng như chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đảm bảo tiến độ. Việc nhà máy đi vào hoạt động góp phần định hình ngành công nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào nguồn ngân sách nhà nước. Sở hữu dây chuyền tự động hóa hiện đại với công suất 2 triệu xe/năm, dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho công nghiệp tỉnh nhà, khẳng định khát vọng vươn xa của xe điện Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh
