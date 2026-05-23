Khám phá dây chuyền sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh

Thu Phương - Oanh Loan
(Baohatinh.vn) - Robot hiện đại tham gia vào các khâu cùng hàng nghìn công nhân làm việc trong các phân xưởng tạo nên nhịp sản xuất sôi động tại Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.

Sau thời gian thi công khẩn trương, tháng 4/2026, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh chính thức đi vào vận hành. Nhà máy thuộc dự án do Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đầu tư với tổng vốn hơn 13.250 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 64 ha tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (KKT Vũng Áng).
Theo thiết kế, nhà máy có công suất tối đa 2 triệu xe/năm và được chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 (giữa năm 2026) có công suất thiết kế đạt 1 triệu xe/năm. Với gần 3.000 lao động, mỗi ngày nhà máy sản xuất khoảng 3.000 xe máy điện với nhiều dòng sản phẩm như: ZGOO, Feliz, Viper, Flazz, FLazz Max.
Hệ thống dây chuyền sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản, vận hành theo mô hình tự động hóa với ba phân xưởng chính gồm: hàn, sơn và lắp ráp.
Ở phân xưởng hàn, robot công nghiệp của ABB, Siemens… hoạt động liên tục để thực hiện công đoạn hàn tự động và bán tự động, tạo nên khung xe máy điện với độ chính xác cao.
Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi hoàn thiện phần khung sườn, sản phẩm tiếp tục được chuyển qua các trạm kỹ thuật để công nhân lắp ráp linh kiện, đánh giá chất lượng trước khi bước sang công đoạn tiếp theo".
Tại phân xưởng sơn, toàn bộ chi tiết khung, linh kiện nhựa và các bộ phận đi kèm được xử lý đồng bộ bằng công nghệ phun sơn hiện đại.
Mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ trước khi chuyển sang dây chuyền lắp ráp.
Công nhân phân xưởng sơn dán số khung xe máy điện.
Tại phân xưởng lắp ráp, công nhân bước vào giai đoạn hoàn thiện sản phẩm. Các linh kiện như: bánh xe, động cơ, đồng hồ điện tử cùng nhiều chi tiết kỹ thuật khác được lắp ráp đồng bộ, đảm bảo kỹ thuật.
Anh Nguyễn Văn Chung (trú xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Là công nhân bộ phận lắp ráp, chúng tôi được đào tạo bài bản về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm đảm bảo dây chuyền vận hành ổn định và hiệu quả. Được làm việc gần nhà cùng chế độ lương thưởng hấp dẫn, chúng tôi càng có thêm động lực để không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp".
Sau khi hoàn thiện công đoạn lắp ráp, mỗi chiếc xe đều phải trải qua "bài test" nghiêm ngặt về hệ thống điện, động cơ và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Công nhân sẽ trực tiếp chạy thử để đánh giá khả năng hoạt động, độ ổn định cũng như chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, các dòng xe máy điện sản xuất tại Hà Tĩnh đã được xuất khẩu sang Indonesia và Philippines.
Song song với hoạt động sản xuất, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đang tiếp tục lắp đặt thêm máy móc và thiết bị cho giai đoạn 2 của dự án. Dự kiến quý IV/2026, nhà máy sẽ nâng công suất lên 2 triệu xe/năm, trở thành một trong những trung tâm sản xuất xe máy điện tầm cỡ của cả nước.

​Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đảm bảo tiến độ. Việc nhà máy đi vào hoạt động góp phần định hình ngành công nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào nguồn ngân sách nhà nước. Sở hữu dây chuyền tự động hóa hiện đại với công suất 2 triệu xe/năm, dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho công nghiệp tỉnh nhà, khẳng định khát vọng vươn xa của xe điện Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh

Video: Quy trình sản xuất xe máy điện VinFast tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.
