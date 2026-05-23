Khám phá dây chuyền sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh

Hơn 22 tỷ đồng thực hiện khuyến công địa phương giai đoạn 2026 – 2030 17/05/2026 09:00 Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030 có tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh có thêm 4 - 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Công bố điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045 15/05/2026 17:03 Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại, thúc đẩy giao thương và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chủ động nguồn điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới 14/05/2026 18:37 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2026–2030 để tham mưu xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức ký kết trước ngày 22/5.

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập 14/05/2026 05:14 Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.

Toàn cảnh khu vực đầu tư cụm công nghiệp hơn 267 tỷ đồng ở Hà Tĩnh 12/05/2026 05:18 Cụm công nghiệp Lạc Thiện (Hà Tĩnh) với quy hoạch đa ngành, tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển vùng trung tâm Đức Thịnh và các xã lân cận

Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản 11/05/2026 05:17 Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.

Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân đầu tư công, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 10/05/2026 09:29 Trong 4 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Với kết quả đạt được, Hà Tĩnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy những "điểm sáng" để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới 07/05/2026 17:59 VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

Những sản phẩm công nghiệp nào của Hà Tĩnh có sản lượng tăng? 06/05/2026 14:40 Trong 4 tháng đầu năm, công nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng 16/20 nhóm sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy động lực bứt phá của ngành kinh tế trụ cột trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà 05/05/2026 10:41 Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thời gian tới.

Gấp rút khôi phục lưới điện sau dông lốc ở Hà Tĩnh 05/05/2026 05:15 Dông lốc, sấm sét khiến hàng chục ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh bị mất điện. Dù thời tiết bất lợi, cán bộ, công nhân ngành điện đã kịp thời khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân.

Kinh tế toàn cầu biến động, bức tranh xuất khẩu của Hà Tĩnh ra sao? 03/05/2026 05:15 Quý II/2026, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động tái cấu trúc thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh 02/05/2026 09:30 Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Hộ kinh doanh "nhẹ gánh" lo 30/04/2026 16:42 Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm mang lại “cú hích” cho hộ kinh doanh nhỏ tại Hà Tĩnh. Áp lực giảm, tiểu thương thêm động lực yên tâm buôn bán, mở rộng hoạt động.

“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh 30/04/2026 15:02 Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hộ kinh doanh "chạy nước rút" trước hạn chót kê khai thuế 29/04/2026 16:42 Chậm nhất đến ngày 4/5, các hộ kinh doanh có doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm phải nộp tờ khai thuế quý I/2026. Ngành thuế Hà Tĩnh đang “chạy nước rút” để hỗ trợ hộ kinh doanh.

Hà Tĩnh chấp thuận dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô hơn 3.000 tỷ đồng 28/04/2026 15:35 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư dự kiến 3.018, 9 tỷ đồng, thực hiện tại xã Toàn Lưu với diện tích hơn 198ha.

Công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ 27/04/2026 14:06 Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên các đại công trường của Hà Tĩnh, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.

Điện lực Hà Tĩnh ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 24/04/2026 12:11 Chương trình năm nay đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ hành lang an toàn công trình điện lực.

Khơi thông mặt bằng, dự án hạ tầng đô thị Hương Khê tăng tốc thi công 24/04/2026 11:07 Sau khi gỡ được "nút thắt" mặt bằng, tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026 23/04/2026 14:22 Sáng 23/4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 23/04/2026 12:59 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám sát nhu cầu phát triển của tỉnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho sản xuất và đời sống; đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và dự án trọng điểm.

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trị giá 2,2 tỷ USD 18/04/2026 19:08 Ngày 18/4, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Thứ trưởng Bộ Công thương làm việc với Hà Tĩnh về các dự án điện 18/04/2026 16:21 Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II 18/04/2026 14:24 Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.

5.375 hộ kinh doanh Hà Tĩnh nộp gần 25 tỷ đồng tiền thuế trong quý I/2026 18/04/2026 13:30 Trong kỳ kê khai thuế quý I/2026, Hà Tĩnh có 5.375 hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã thực hiện kê khai nộp vào ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng tiền thuế.

Tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch 18/04/2026 12:33 Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.