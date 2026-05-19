Khởi công dự án sân golf gần 1.800 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 19/5, tại xã Thạch Xuân, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà – sân Golf Silk Path Hà Tĩnh”. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng tham dự lễ khởi công.

Dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà – sân Golf Silk Path Hà Tĩnh” được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 3/12/2025 với tổng vốn đầu tư 1.798,56 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng, vốn huy động hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án do Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích 180 ha tại xã Thạch Xuân. Quy mô dự án gồm: sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Thời gian triển khai dự án đến tháng 8/2028.

Khi đi vào hoạt động, sân golf thể thao 36 hố sẽ cung cấp các dịch vụ chơi golf và lưu trú; từ đó đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng. Dự án cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng dịch vụ; thu hút phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao; đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà – sân Golf Silk Path Hà Tĩnh” là một trong những dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chủ đầu tư cần tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ, thiết bị để đẩy nhanh thi công. Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cần soát xét, nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu suất vận hành dự án, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước khu vực và bảo vệ môi trường bền vững, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ.

Đồng chí Trần Báu Hà cũng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch. Các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tỉnh Hà Tĩnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã cùng thực hiện các nghi thức: bấm nút và động thổ khởi công dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà – sân Golf Silk Path Hà Tĩnh”.