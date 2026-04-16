Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất hơn 6,5 tỷ kWh trong năm 2026

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026 giữa các phòng, phân xưởng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo động lực thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên công ty; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giao.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa các phòng, phân xưởng.

Năm 2026, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại hơn 6,5 tỷ kWh; tổng doanh thu khoảng 11.421 tỷ đồng. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, hiệu quả và tuân thủ các quy trình, quy định vận hành của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác sản xuất – vận hành, nhà máy đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, ổn định; giảm suất hao nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Về công tác kỹ thuật – sửa chữa, nhà máy thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và đột xuất; giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy thiết bị.

Kỹ sư theo dõi các thông số vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch năm nay là yêu cầu siết chặt kỷ luật an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Nhà máy thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; không để xảy ra tai nạn lao động; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng để đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài trong bối cảnh ngành năng lượng đang chịu áp lực chuyển dịch xanh.

Về quản trị, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh xác định 2026 là năm của tối ưu hóa nguồn lực. Các phòng, phân xưởng được yêu cầu quản lý chặt chẽ chi phí, vật tư và nhiên liệu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Mục tiêu đặt ra là 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố chủ quan và có sáng kiến cải tiến được áp dụng vào thực tế sản xuất.

Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2026, ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nhấn mạnh vai trò của tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết trong toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động. Các phòng, phân xưởng cần nhanh chóng cụ thể hóa nội dung thi đua thành kế hoạch hành động chi tiết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Với định hướng rõ ràng cùng quyết tâm cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang cho thấy nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà còn hướng tới vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững trong dài hạn.