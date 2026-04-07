Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2, Nhiệt điện Vũng Áng II

Thu Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tổ máy số 2 chính thức được vận hành thương mại đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh).

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) cho biết, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại từ 0h ngày 7/4/2026, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Qua đó đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II từ 0h ngày 7/4/2026.

Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1 với tổng công suất hơn 600MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Các chuyên gia, người lao động Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II trong thời khắc chính thức vận hành Tổ máy số 2.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia. Sau khi vận hành toàn bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ vệ tinh đi kèm, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

﻿Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021.

Sau khi Tổ máy số 1 vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025 và duy trì hoạt động ổn định, đến nay chúng tôi đã chính thức đưa Tổ máy số 2 vào vận hành thương mại.

Các kết quả thử nghiệm, hiệu chỉnh theo điều kiện thực tế cho thấy công suất tin cậy ban đầu của Tổ máy số 2 đã đạt các thông số kỹ thuật, công suất theo quy định trong hợp đồng mua bán điện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II

Tin liên quan

Tags:

#Nhiệt điện Vũng Áng 2 #Phát điện #Vận hành thương mại #KKT Vũng Áng #vận hành tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện II

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

GDP quý I tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.