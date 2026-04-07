Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2, Nhiệt điện Vũng Áng II

(Baohatinh.vn) - Tổ máy số 2 chính thức được vận hành thương mại đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh).
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) cho biết, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại từ 0h ngày 7/4/2026, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Qua đó đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1 với tổng công suất hơn 600MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia. Sau khi vận hành toàn bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ vệ tinh đi kèm, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.
Sau khi Tổ máy số 1 vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025 và duy trì hoạt động ổn định, đến nay chúng tôi đã chính thức đưa Tổ máy số 2 vào vận hành thương mại.
Các kết quả thử nghiệm, hiệu chỉnh theo điều kiện thực tế cho thấy công suất tin cậy ban đầu của Tổ máy số 2 đã đạt các thông số kỹ thuật, công suất theo quy định trong hợp đồng mua bán điện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia.
Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các sở, ngành và chủ đầu tư đang tập trung hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm giai đoạn II, phường Thành Sen.
Quý I/2026 đánh dấu bước khởi đầu tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Cùng với đó, những chỉ số về thu ngân sách, doanh nghiệp thành lập mới... cũng có mức tăng đáng kể.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các dự án điện khí quy mô lớn.
Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.
Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động lên trên 9%/năm ở kỳ hạn dài, phản ánh áp lực thanh khoản và xu hướng tăng chi phí vốn trên thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.