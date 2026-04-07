Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2, Nhiệt điện Vũng Áng II

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) cho biết, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại từ 0h ngày 7/4/2026, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Qua đó đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.



Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II từ 0h ngày 7/4/2026.

Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1 với tổng công suất hơn 600MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Các chuyên gia, người lao động Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II trong thời khắc chính thức vận hành Tổ máy số 2.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia. Sau khi vận hành toàn bộ, dự án sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao và nhiều dịch vụ vệ tinh đi kèm, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

﻿Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021.