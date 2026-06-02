Việt Nam có đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp

Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2026.
DPPA là cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, được Chính phủ quy định tại Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025, trên nền tảng lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế này góp phần mở rộng lựa chọn mua "điện xanh" cho khách hàng sử dụng điện lớn, thúc đẩy giao dịch điện năng minh bạch và tạo tiền đề cho quá trình phát triển thị trường điện ở khâu bán lẻ theo lộ trình.
Sau quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ và các điều kiện, yêu cầu tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA, NSMO đã báo cáo Bộ Công Thương, Cục Điện lực, đồng thời thông báo tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện và các đơn vị liên quan về việc Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2026. Việc tham gia thị trường điện được thực hiện theo các quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Thông tư số 16/2025/TT-BCT và Thông tư số 36/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.
Đây là đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam.
Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWac, nằm tại tỉnh Tây Ninh. Với hợp đồng DPPA này, SEVT dự kiến được bảo đảm sản lượng điện mặt trời khoảng 70 GWh/năm, tương đương sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình; đồng thời dự án được kỳ vọng góp phần giảm phát thải khoảng 46.000 tấn CO₂/năm.
Từ góc độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện, cột mốc này không chỉ là một giao dịch thương mại đầu tiên mà còn là bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới. Điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo được phát lên hệ thống điện quốc gia; sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua thị trường điện theo quy định.
Về điều kiện vận hành, Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 đặt tại khu vực phía Nam - vùng có điều kiện bức xạ mặt trời thuận lợi với số giờ nắng trung bình khoảng 2.200-2.500 giờ/năm, góp phần tạo nền tảng khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời khi tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA.
Việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia góp phần thúc đẩy tích hợp nguồn điện năng lượng tái tạo, tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng, hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận nguồn điện xanh và đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.
