Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (phường Hà Huy Tập) đã trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu của Hà Tĩnh. Với 8 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao, doanh nghiệp chuyên cung ứng cọc gia cố nền móng, bê tông thương phẩm, ống cống… phục vụ nhiều công trình trọng điểm. Việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chủ động nguồn nguyên liệu tại chỗ không chỉ giúp các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn giảm chi phí mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Hà Tĩnh. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn tiên phong đầu tư dây chuyền sản xuất gạch, ngói không nung theo công nghệ châu Âu, đón đầu xu hướng vật liệu xanh và giảm phát thải carbon. Hệ thống sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 1.600 lao động địa phương.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải và Công ty TNHH TBM - Nhật Bản.

Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (gọi tắt là Công ty Viết Hải) cho hay: “Chúng tôi luôn xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh là con đường bắt buộc nếu muốn phát triển bền vững. Qua sự định hướng, hỗ trợ của tỉnh, đơn vị tiếp tục mở rộng hành trình công nghiệp xanh khi ký kết hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản). Kết hợp công nghệ thu hồi, tái sử dụng CO₂ độc quyền của TBM với nguồn xỉ thép do Công ty Viết Hải cung cấp, dự án sẽ tạo ra canxi cacbonat tổng hợp – nguyên liệu sản xuất LIMEX, vật liệu thay thế nhựa và giấy. Mô hình được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải CO₂ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Không chỉ lĩnh vực vật liệu xây dựng, làn sóng đầu tư công nghệ cao của khu vực kinh tế tư nhân đang lan rộng sang nhiều ngành nghề khác. Tại KKT Vũng Áng, hệ sinh thái công nghiệp xanh do các doanh nghiệp tư nhân thuộc Tập đoàn Vingroup đầu tư đang từng bước hình thành rõ nét, với chuỗi dự án sản xuất pin, ô tô điện và xe máy điện quy mô lớn.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, ô tô điện và xe máy điện sản xuất tại Hà Tĩnh đã được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, khẳng định năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt.

Dây chuyền tại Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh.



Tổ hợp sản xuất xe điện tại Hà Tĩnh đang tăng tốc mạnh mẽ. Hiện mỗi ngày, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh xuất xưởng khoảng 500 xe VF3 và Minio Green, trong khi Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh sản xuất 3.000 xe/ngày. Cùng với đà tăng trưởng của thị trường xe điện, lĩnh vực sản xuất pin cũng bứt tốc.

Năm nay, Nhà máy Sản xuất Pin VinES nâng công suất lên 150.000 pack pin, gần gấp 3 lần năm 2025; còn Nhà máy liên doanh Pin Lithium VinES – Gotion dự kiến đạt 25 triệu cell pin, tăng 28% so với năm trước. Sự phát triển nhanh của các dự án công nghiệp xanh không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mà còn góp phần nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

Nếu như trước đây, kinh tế tư nhân chủ yếu được nhìn nhận ở quy mô nhỏ lẻ thì hiện nay khu vực này đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế địa phương. Hà Tĩnh hiện có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP toàn tỉnh, 65% thu ngân sách, tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân từng bước lớn mạnh cả về quy mô, nguồn lực và năng lực cạnh tranh, trở thành những “cánh chim đầu đàn” của kinh tế địa phương như: Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty Viết Hải, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh, Công ty CP Gỗ MDF Thanh Thành Đạt, Công ty CPTM BT Kim Ngân, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức…

Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: “Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; đặc biệt tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, chuyển đổi số, tiếp cận khoa học công nghệ… đã tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh và phát triển theo hướng bền vững hơn. Điểm đáng chú ý là tư duy điều hành đang có sự thay đổi rõ nét: thay vì quản lý theo hướng hành chính đơn thuần, chính quyền địa phương đang từng bước chuyển sang đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp”.

Ông Lê Tiến Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhận định: “Chưa bao giờ khu vực kinh tế tư nhân nhận được sự quan tâm lớn như hiện nay. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là bước ngoặt quan trọng khi đặt khu vực kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Những rào cản trong thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ… đang từng bước được tháo gỡ. Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia lại mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới khi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Sự kết hợp giữa hai nghị quyết này đang tạo ra một “hành lang kép”, vừa thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển, vừa buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng với nền kinh tế số và xu thế phát triển xanh”.

Hiệu ứng chính sách bước đầu đã thể hiện khá rõ. Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, đã có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Tĩnh, với tổng vốn đăng ký hơn 20.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh đã mạnh dạn “lên đời” doanh nghiệp để nâng cao tư cách pháp nhân, mở rộng quy mô và tiếp cận chính sách hỗ trợ mới; trong đó có Nha khoa Mai Hùng Group (phường Thành Sen).

Bà Võ Tuyết Mai – đại diện Công ty TNHH Mai Hùng Group cho biết: “Theo Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu thành lập… Đây là những chính sách hỗ trợ sát sườn, thiết thực, góp phần nâng tầm doanh nghiệp địa phương”.

Một trong những thay đổi lớn nhất hiện nay là nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ. Nếu trước đây, nhiều doanh nghiệp coi chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao là câu chuyện của các tập đoàn lớn thì nay, ngay cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng bắt đầu xem đây là điều kiện sống còn.

Dây chuyền sản xuất của Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (CCN Nam Hồng) đã đầu tư gần 600 tỷ đồng xây dựng nhà máy kéo sợi tự động hóa, riêng chi phí chuyển giao công nghệ từ Đức và Thụy Sỹ đã vượt 400 tỷ đồng. Hiện sản phẩm sợi OE chất lượng cao của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang nhiều thị trường.

Bà Đào Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh cho biết: “Doanh nghiệp đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị mới theo Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh. Đây là nguồn động viên kịp thời, tạo động lực để đơn vị tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án. Chúng tôi cũng kỳ vọng Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ tạo thêm cơ chế đột phá để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

Giai đoạn 2020-2025, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp khoa học - công nghệ; thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Những chính sách này không chỉ tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn giúp doanh nghiệp từng bước chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đánh giá, sau khi áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, quản trị chất lượng và chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng bình quân từ 10-20%, giá trị thương hiệu tăng khoảng 15-25%. Đây được xem là tín hiệu rõ nét cho thấy hiệu quả thực chất của quá trình chuyển đổi trong khu vực kinh tế tư nhân.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với mục tiêu và lộ trình cụ thể, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 18.000 - 20.000 doanh nghiệp hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP, tạo việc làm cho 85% lực lượng lao động toàn tỉnh. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, hỗ trợ DN gia nhập thị trường, duy trì hoạt động và phát triển ổn định; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, quy hoạch, hạ tầng, nguồn vốn, KHCN, đổi mới sáng tạo, CĐS và chuyển đổi xanh; khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN”

Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, bài toán đặt ra không còn là doanh nghiệp “có tồn tại được hay không”, mà là có thể tham gia sâu đến đâu trong chuỗi giá trị mới của nền kinh tế số và kinh tế xanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp tục thay đổi tư duy, đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch. Kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh. Nhưng cơ hội chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi doanh nghiệp đủ bản lĩnh đổi mới, đủ khát vọng vươn lên và đủ năng lực để bước vào sân chơi mới bằng công nghệ, sáng tạo và tư duy toàn cầu.

