Công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

(Baohatinh.vn) - Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên các đại công trường của Hà Tĩnh, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.
Sáng 27/4, dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng tại công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn có rất đông kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc của các nhà thầu triển khai thi công.
Trên những hệ thống giàn giáo cao chót vót, những công nhân ướt đẫm mồ hôi cẩn thận buộc từng cọc thép, ghép từng tấm cốp pha và đổ những mẻ bê tông vững chắc.
Nhà đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm: trục đường chính của khu công nghiệp, 900m mương hở thoát nước dọc khu dân cư các thôn Bùi Xá, Hòa Bình của xã Việt Xuyên.
Việc đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng và thi công các trục đường chính nội khu mang ý nghĩa then chốt, giúp dự án sớm đủ điều kiện bàn giao quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào đầu tư xây dựng nhà máy, công xưởng.
Không chỉ có dự án nhà ở xã hội ở phường Thành Sen hay khu công nghiệp trọng điểm VSIP tại xã Việt Xuyên, mà trên nhiều dự án, công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, tinh thần thi công xuyên dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ được lan tỏa mạnh mẽ.
