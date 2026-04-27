Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên các đại công trường của Hà Tĩnh, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.

bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-16.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-13.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-4.jpg
Sáng 27/4, dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng tại công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn có rất đông kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc của các nhà thầu triển khai thi công.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-15.jpg
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 9/2025 và dự kiến hoàn thành vào khoảng đầu năm 2027. Dự án có 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn nhà ở xã hội cùng 41 căn nhà ở thương mại và hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, các công trình hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-1.jpg
Từ nay tới ngày 19/5 - thời điểm chủ đầu tư phấn đấu “cất nóc” công trình không còn nhiều. Vậy nên, để đảm bảo mục tiêu đề ra, các nhà thầu chủ động huy động tối đa nhân lực, máy móc, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-12.jpg
Tiếng máy cẩu vươn cần gắp vật liệu, tiếng máy trộn bê tông và tiếng búa chát chúa vang vọng tạo nên “bản hòa ca” đặc trưng của công trường xây dựng.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-11.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-3.jpg
Trên những hệ thống giàn giáo cao chót vót, những công nhân ướt đẫm mồ hôi cẩn thận buộc từng cọc thép, ghép từng tấm cốp pha và đổ những mẻ bê tông vững chắc.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-6.jpg
Tới thời điểm này, sản lượng thi công dự án đạt 35%. Việc duy trì nhịp độ thi công xuyên lễ cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân để đảm bảo khối lượng công việc. Sự hối hả thi công ngày đêm cũng là chìa khóa để dự án sớm được bàn giao, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho nhiều gia đình trên địa bàn.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-20kk.jpg
Trong khi đó, trên công trường Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP Hà Tĩnh) không khí lao động cũng rất khẩn trương.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-20k.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-201e.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-201b.jpg
Nhà đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm: trục đường chính của khu công nghiệp, 900m mương hở thoát nước dọc khu dân cư các thôn Bùi Xá, Hòa Bình của xã Việt Xuyên.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-20b.jpg
Chủ đầu tư cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện thi công các tuyến đường chính, đường nội khu, tuyến mương hở và các công trình hạ tầng đồng bộ khác. Bên cạnh đó, nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 6.000 m³/ngày đêm đã được khởi công từ tháng 7/2025 và dự kiến vận hành thử vào quý IV/2026.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-21.jpg
Tới nay, nhà đầu tư cũng đã hoàn thành san lấp mặt bằng 65/162,71ha diện tích cần san lấp và đang tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện san lấp gần 100ha còn lại.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-201bc.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-201a.jpg
Việc đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng và thi công các trục đường chính nội khu mang ý nghĩa then chốt, giúp dự án sớm đủ điều kiện bàn giao quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào đầu tư xây dựng nhà máy, công xưởng.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-17l.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-17g.jpg
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-17.jpg
Không chỉ có dự án nhà ở xã hội ở phường Thành Sen hay khu công nghiệp trọng điểm VSIP tại xã Việt Xuyên, mà trên nhiều dự án, công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, tinh thần thi công xuyên dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ được lan tỏa mạnh mẽ.
bqbht_br_cong-trinh-trong-diem-17j.jpg
Thời tiết thuận lợi trong những ngày nghỉ lễ phù hợp để người dân đi du lịch, vui chơi cùng gia đình và cũng là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tranh thủ triển khai thi công các công trình, dự án.
bqbht_br_xo-viet-nghe-tinh-7.jpg
Các kỹ sư, công nhân tạm gác niềm vui đoàn tụ, nghỉ ngơi bên gia đình để bám trụ trên công trường với mục tiêu chung là đưa các công trình, dự án về đích đúng kế hoạch.

Tin liên quan

Tags:

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

