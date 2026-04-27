Công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch 18/04/2026 12:33 Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ đôn đốc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam 18/04/2026 08:49 Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt.

Hà Tĩnh thu hút đầu tư: Khởi đầu ấn tượng, kỳ vọng bứt phá 18/04/2026 05:12 Những tháng đầu năm, Hà Tĩnh liên tiếp đón dòng vốn lớn từ các dự án công nghệ cao; tiếp tục khẳng định sức hút nhờ lợi thế vị trí chiến lược và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng.

Cấp phép cho dự án đầu tiên vào Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh 17/04/2026 15:40 Dự án của Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với mục tiêu sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao.

"Lỡ hẹn" 1 lần, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C có về đích trước tháng 6? 16/04/2026 14:16 Giữa cái nắng gần 40°C, trên công trường quốc lộ 8C vẫn rền vang tiếng máy, hàng trăm công nhân đang “chạy đua” với thời gian để kịp mốc hoàn thành vào tháng 6/2026.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất hơn 6,5 tỷ kWh trong năm 2026 16/04/2026 10:35 Năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đặt mục tiêu sản xuất hơn 6,5 tỷ kWh điện thương phẩm với doanh thu khoảng 11.421 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “hạ nhiệt” hóa đơn tiền điện như thế nào? 16/04/2026 05:16 Trước áp lực phụ tải điện mùa nắng nóng, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tối ưu kế hoạch sản xuất, chuyển dịch giờ vận hành và đầu tư điện mặt trời áp mái nhằm giảm chi phí và giảm tải cho lưới.

Điện mặt trời áp mái - giảm áp lực lưới trong cao điểm nắng nóng 14/04/2026 13:57 Trước bối cảnh phụ tải tăng cao mùa nắng nóng, điện mặt trời áp mái được xem là giải pháp vừa giúp khách hàng ở Hà Tĩnh chủ động nguồn năng lượng, vừa góp phần “chia lửa” cho lưới điện quốc gia.

Vũng Áng tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho loạt dự án quy mô lớn 12/04/2026 13:00 Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gấp rút đưa dự án lưới điện về đích, "giải bài toán" phụ tải mùa nắng nóng 11/04/2026 13:47 Trước áp lực phụ tải tăng cao mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang phối hợp gỡ vướng về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, quyết đưa các dự án về đích sớm nhằm chống quá tải lưới.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026 11/04/2026 05:15 Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Nắng nóng cao điểm, lượng điện tiêu thụ ở Hà Tĩnh tăng hơn 50% 09/04/2026 09:59 Sản lượng điện tiêu thụ những ngày nắng nóng vừa qua tại Hà Tĩnh tăng hơn 50% so với trước đó, tạo áp lực lớn lên hệ thống vận hành và cảnh báo nguy cơ quá tải cục bộ trong thời gian tới.

Lực đẩy nào giúp chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng? 06/04/2026 15:34 Các dự án năng lượng đi vào vận hành cùng sự bứt tốc của chuỗi sản xuất công nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo lực đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh.

Gỡ "nút thắt" mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh 05/04/2026 05:15 Vướng mặt bằng khiến nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh chậm tiến độ, các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ.

Hà Tĩnh minh bạch giá cho thuê nhà ở xã hội và phí quản lý chung cư 04/04/2026 15:00 Các đơn vị cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, chung cư đang rà soát áp dụng giá cho thuê theo khung giá mà UBND tỉnh mới ban hành để nâng cao chất lượng quản lý.

Di dời lưới điện thi công đường sắt tốc độ cao: Hướng tuyến chưa phê duyệt, nhiều đơn vị gặp khó 03/04/2026 14:05 Do hướng tuyến chính thức của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa được phê duyệt nên các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh gặp khó với phần việc di dời lưới điện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Linh hoạt thi công các công trình, dự án giữa “bão giá” 03/04/2026 10:57 Trong bối cảnh giá vật liệu và nhiên liệu tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí đầu tư xây dựng, nhiều công trình, dự án trọng điểm tại Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp độ thi công.

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt hơn 4.000 tỷ đồng 02/04/2026 05:30 Quý I/2026, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao, tăng 26% cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của ngành thuế và các địa phương.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Hà Tĩnh 01/04/2026 15:40 Trong quý I/2026, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Hà Tĩnh với chỉ số sản xuất tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

“Canh” từng điểm nóng trên lưới, không để gián đoạn dòng điện 01/04/2026 15:37 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang bước vào chiến dịch tăng cường độ tin cậy cung cấp điện với việc “khám sức khỏe” toàn diện cho lưới, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trong mùa nắng nóng.

Kết nối, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vào các siêu thị của Central Retail Việt Nam 31/03/2026 17:58 Hội nghị kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là cơ hội đưa các sản phẩm chủ lực tiếp cận chuỗi siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam để mở rộng thị trường.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh tăng gần 25%, đứng thứ 3 Bắc Trung Bộ 30/03/2026 09:00 Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng xuất khẩu khá ấn tượng với vị trí thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Janus Group (TCO) làm thêm mảng năng lượng và rót 2.000 tỷ đồng vào dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng 27/03/2026 17:40 Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP TCO Holdings (TCO) đã thông qua việc đổi tên thành Công ty CP Janus Group, đánh dấu bước chuyển trong chặng đường phát triển mới của công ty.

Hà Tĩnh khởi động Giờ Trái đất: Không chỉ là 60 phút tắt đèn! 26/03/2026 10:03 Trước áp lực biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất tại Hà Tĩnh không chỉ là 60 phút tắt đèn, mà còn là lời kêu gọi hành động cho lối sống xanh thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả.