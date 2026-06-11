Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch mới hướng tới mở rộng quy mô, nâng cao năng lực khai thác, phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, đến năm 2030, cả nước dự tính có 32 cảng hàng không, tăng 2 cảng so với quy hoạch trước đây. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới sẽ phát triển lên 35 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 21 cảng hàng không quốc nội.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết được đẩy nhanh; từ đầu năm 2024 đến nay đã có 14/22 cảng hàng không được phê duyệt quy hoạch mở rộng, số còn lại dự tính hoàn thành trước cuối năm 2026.

Việc điều chỉnh quy hoạch dựa trên dự báo sát thực tế. Theo đó, đến năm 2030, nhu cầu vận tải hành khách hàng không ước đạt hơn 191 triệu lượt khách mỗi năm; vận tải hàng hóa khoảng 3,75 triệu tấn mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, quy hoạch tập trung vào các định hướng lớn như: rà soát, hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không; nghiên cứu phát triển các cảng hàng không chuyên dùng phục vụ du lịch, quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn; đồng thời phát triển hệ sinh thái hàng không với các trung tâm logistics, đào tạo, bảo dưỡng và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích các địa phương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các cảng hàng không tiềm năng.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương. Sau khi hoàn thiện, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị xem xét, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.