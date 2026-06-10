Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng

Ngày 9/6, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam (trụ sở chính tại tỉnh Lai Châu). Dự án được triển khai trên diện tích dự kiến 26 ha tại lô CN3-01 thuộc khu công nghiệp đa ngành - KKT Vũng Áng (phường Vũng Áng) với tổng vốn đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được triển khai tại phường Vũng Áng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất cánh tuabin gió để cung ứng ra thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Nhà máy sẽ sản xuất cánh tuabin gió hoàn thiện với công suất 150 bộ/năm. Sản phẩm cánh tuabin gió được sản xuất theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp đầu tư điện gió trong nước và quốc tế.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư sẽ triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự án, hoàn thành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và bàn giao đất thực địa.

Hà Tĩnh đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ, năng lượng, chế biến - chế tạo...

Theo ông Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh: Dự án hoàn thành, đi vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Hà Tĩnh; tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, hướng tới xây dựng KKT Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, bền vững.

Thời gian tới, Công ty CP Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định để triển khai dự án; tập trung mọi nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ và mục tiêu đăng ký.

Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam thực hiện dự án kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung khác có liên quan; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định của pháp luật.