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Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Sở Tài chính Hà Tĩnh quyết định chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do nhà đầu tư không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

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Đoàn công tác của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam khảo sát thực địa khu vực mỏ sắt Thạch Khê (tháng 7/2022).

Ngày 2/7/2026, Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4748/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê – Hà Tĩnh: Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000408242 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (nay là Sở Tài chính Hà Tĩnh) cấp lần đầu ngày 2/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/10/2025.

Lý do chấm dứt hoạt động là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 mà nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Sở Tài chính quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008. Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.​

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 chấm dứt hiệu lực tại thời điểm quyết định này có hiệu lực.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 ngày 24/12/2008 cho Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê; thực hiện trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc 3 xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc).

Từ năm 2008 đến năm 2011, Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê đã triển khai thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 đến độ sâu -34m so với mực nước biển, thu hồi 3 nghìn tấn quặng. Từ sau năm 2011 đến nay, nhà đầu tư thực hiện một số hồ sơ thủ tục, chưa triển khai hoạt động khai thác.

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Công trường bóc đất tầng phủ mỏ sắt Thạch Khê (tháng 9/2010).

Ngày 21/4/2026, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 5/2026 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương (Thông báo số 38-TB/VPTW ngày 28/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng).

Ngày 14/6/2026, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2582/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương việc chấm dứt hoạt động Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) tại Tờ trình số 641/TTr-BCSĐ ngày 26/12/2024, Báo cáo số 640-BC/BCSĐ ngày 26/12/2024, Bộ Tài chính tại Văn bản số 714/BTC-KTN ngày 3/6/2026 và đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại các văn bản: số 88/UBND-KT1-m ngày 20/5/2026, số 113/UBND-KT1-m ngày 5/6/2026 và các kết luận của cấp có thẩm quyền.

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Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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