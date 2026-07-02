Đề xuất bố trí gần 169.000 tỷ đồng đầu tư 5 tuyến cao tốc kết nối Đông-Tây

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Một đoạn tuyến trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc.

Ngoài các tuyến cao tốc đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Xây dựng cho rằng còn một số tuyến, đoạn tuyến đặc biệt cấp thiết, có hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư cao cần sớm triển khai. Bên cạnh đó, một số tuyến thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cũng cần được nghiên cứu đầu tư trước năm 2030.

Trong nhóm các dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư các tuyến kết nối với hai cực tăng trưởng của cả nước là Hà Nội và TP.HCM, gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết và Cổ Tiết - Yên Bái, nhằm kết nối thông suốt trục dọc từ khu vực trung du, miền núi phía Bắc đến Vành đai 5 vùng Thủ đô. Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, kết nối các tỉnh Tây Nguyên với tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang được đầu tư.

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An, kết nối thông suốt trục dọc từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Vành đai 4 TP.HCM. Cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau, góp phần tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và kết nối các cảng Trần Đề, Hòn Khoai.

Dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ Thủ đô và đáp ứng tiêu chuẩn khai thác đường cao tốc. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến cao tốc trục dọc quan trọng nhất cả nước, giữ vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của nhóm dự án này khoảng 345.932 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 223.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất đầu tư một số tuyến cao tốc kết nối Đông - Tây nhằm tăng cường kết nối khu vực miền núi với vùng biển, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thương với Lào và Campuchia. Các dự án gồm: Vũng Áng - Cha Lo; Hà Tĩnh - Cầu Treo; Phú Yên - Đắk Lắk; Nha Trang - Liên Khương và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của 5 dự án này khoảng 168.978 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 111.270 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước cần bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai 12 dự án cao tốc nêu trên vào khoảng 334.570 tỷ đồng.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, qua đó sớm triển khai các dự án cao tốc ưu tiên.