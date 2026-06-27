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Chính trị

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần đảm bảo tiến độ dự án theo hợp đồng đã ký kết; tuy nhiên, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. Ảnh: VOV

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới đầu cầu các tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
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Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

​Hiện nay, cả nước có 55 dự án với 124 dự án thành phần các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì 2 phiên họp Ban Chỉ đạo và đã giao 54 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai và hoàn thành 18 nhiệm vụ đúng thời hạn; 27 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện; 2 nhiệm vụ hoàn thành chưa đúng thời hạn; 7 nhiệm vụ liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

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Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.
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Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc, khó khăn đã được phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình bảo đảm hoạt động bay để triển khai lựa chọn nhà đầu tư...

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Các đại biểu theo dõi hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án.

Các địa phương cũng đã chủ động phối hợp, tích cực giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác, nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng theo cơ chế đặc thù, nhờ đó nhiều dự án từng bước được tháo gỡ khó khăn về nguồn cung. Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thi công.

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Tuyến chính cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã được hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đến tháng 12/2025, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc; trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng và các địa phương đã hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng 395 km đường bộ cao tốc. Đặc biệt, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hoàn thành đưa vào khai thác dự án Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng giá trị giải ngân của các dự án đường bộ thuộc danh mục Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2026 khoảng 18.753/63.777 tỷ đồng (đạt khoảng 29%), cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước (khoảng 24,2%).

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Khu tái định cư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành hạ tầng, đảm bảo cho người dân triển khai xây dựng nhà cửa.

Hiện nay, các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư đang nỗ lực hoàn thành các phần việc được giao. Các địa phương đang tích cực, chủ động triển khai các công việc liên quan đến công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.​

Tại Hà Tĩnh, theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 103,42 km, đi qua 23 xã, phường. Trên đoạn tuyến đi qua Hà Tĩnh, dự kiến bố trí 3 nhà ga (2 ga khách và 1 ga hàng hóa), 1 depot (cơ sở chuyên dụng nơi tàu được đưa vào khi không vận hành) và 3 trạm bảo dưỡng.

Để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GPMB, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB dự án; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp phiên thứ nhất. Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành kết luận để thống nhất nội dung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch GPMB dự án đoạn qua địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện công tác GPMB, phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án đáp ứng tiến độ và khai thác quỹ đất vùng phụ cận nhà ga.

Các xã, phường có dự án đi qua cũng đã thành lập hội đồng bồi thường; thành lập ban chỉ đạo GPMB cấp xã.

Các địa phương dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư. Tới thời điểm này, các khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch, riêng khu tái định cư ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập đã hoàn thành việc xây dựng. Các khu còn lại đã cơ bản lập xong sơ bộ hồ sơ thiết kế, trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Do công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật chưa đủ điều kiện triển khai khi chủ đầu tư chưa bàn giao cọc GPMB tại thực địa, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện kiểm đếm sơ bộ để xác định nhu cầu tái định cư, rà soát khối lượng, kinh phí GPMB; ghi hình hiện trạng sử dụng đất; tuyên truyền, vận động các hộ dân không tự ý cơi nới, xây dựng công trình trong phạm vi hướng tuyến, quản lý mặt bằng hiện trạng theo hướng tuyến…

​Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án; chỉ ra những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và dự án thành phần các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

​Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu, địa phương, cán bộ kỹ sư, công nhân, người lao động thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong giải ngân vốn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, góp phần đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận hội nghị.

Khẳng định tầm quan trọng của các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục hành chính, kiên quyết thực hiện nguyên tắc giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh, đảm bảo tiến độ các dự án, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong quản lý, thi công xây dựng; các địa phương huy động tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng tốt và sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời, tăng cường phối hợp với bộ ngành Trung ương trong đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần đảm bảo tiến độ dự án theo hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình. Các bộ, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công.

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Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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