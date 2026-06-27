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Đầu tư 1.440 tỷ đồng hoàn thành tuyến giao thông bị ngắt quãng ở Hà Tĩnh

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(Baohatinh.vn) - Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh 553, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các trung tâm đô thị của Hà Tĩnh với các xã thuộc khu vực phía tây.

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UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 553 (ĐT.553) đoạn từ xã Thạch Xuân tới xã Hương Đô với tổng mức đầu tư dự kiến 1.440 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
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Đoạn tuyến được đầu tư có chiều dài khoảng 21,5 km với điểm đầu tại Km17+530 giao với quốc lộ 8C ở xã Thạch Xuân, điểm cuối tại Km39+030 đường tỉnh 553, thuộc địa phận xã Hương Đô.
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Đoạn tuyến đầu tư được thiết kế đường cấp 3 đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030.
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Ghi nhận cho thấy, phần diện tích giải phóng mặt bằng ở xã Thạch Xuân và xã Hương Đô để triển khai dự án chủ yếu là đất lâm nghiệp.
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Theo ông Phạm Duy Thắng – Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), đường tỉnh 553 được quy hoạch có chiều dài hơn 79 km, đi qua nhiều địa phương của Hà Tĩnh như: Đồng Tiến, Cẩm Bình, Hà Huy Tập, Thạch Xuân, Hương Đô, Hương Xuân. Tuy nhiên, nhiều năm qua, đoạn tuyến từ xã Thạch Xuân đi xã Hương Đô đang bị “ngắt quãng”.
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Do chưa được thông tuyến, trên biển báo giao thông tại khu vực giao với quốc lộ 8C ở xã Thạch Xuân, cơ quan chức năng thông báo “đường cụt” để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
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Trong khi đó, từ Km39+030 đường tỉnh 553 ở xã Hương Đô trở đi là con đường đất gồ ghề, khó đi lại.
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Việc UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 553 đoạn từ xã Thạch Xuân tới xã Hương Đô đã mang lại nhiều kỳ vọng cho cấp ủy, chính quyền và người dân 2 địa phương.
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Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh 553, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các trung tâm đô thị của tỉnh với các xã thuộc khu vực phía tây.
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Tuyến đường cũng tạo điều kiện kết nối với đường Hồ Chí Minh, các khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng miền núi.
Video: Cận cảnh vị trí triển khai dự án đường giao thông 1.440 tỷ đồng nối Thạch Xuân với Hương Đô.

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