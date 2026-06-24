Giữ nhịp sản xuất ở công trường tiêu thoát lũ vùng phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.
Thời gian này, Công ty CP Xây lắp và thương mại Hùng Cường đang huy động nhiều nhân lực, máy móc, thiết bị chia các mũi thi công tập trung đẩy nhanh hạng mục xây dựng 2 km tuyến kênh tiêu trong trung tâm hành chính đoạn qua xã Kỳ Anh, thuộc Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận.
Với việc huy động nhân lực, máy móc và xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tới thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành được 80% giá trị hợp đồng; đặt mục tiêu hoàn thành khối lượng được giao trước tháng 9/2026.
Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận có tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.
Tới nay, khối lượng thực hiện dự án đạt 79% giá trị hợp đồng, trong đó, đã thi công nạo vét hoàn thiện 15,95/20 km và 62/71 cống tiêu trên kênh Nhà Lê; thi công cơ bản cầu Đông Phú, cầu Kỳ Đồng cùng đường 2 đầu cầu, chỉ còn công tác thảm mặt cầu, đường; hoàn thành hệ thống các trạm bơm, đập dâng, cống tiêu, 9 tuyến đường công vụ; hoàn thành đúc cấu kiện, lát và gia cố mái kè đến cao độ 2,5m dài 5/5,6km hạng mục tuyến kênh tiêu trung tâm hành chính…
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