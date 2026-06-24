Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Giữ nhịp sản xuất ở công trường tiêu thoát lũ vùng phía Nam Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.

bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-10ca.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-8a.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-11ca.jpg
Thời gian này, Công ty CP Xây lắp và thương mại Hùng Cường đang huy động nhiều nhân lực, máy móc, thiết bị chia các mũi thi công tập trung đẩy nhanh hạng mục xây dựng 2 km tuyến kênh tiêu trong trung tâm hành chính đoạn qua xã Kỳ Anh, thuộc Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-11a.jpg
Hiện nay, Hà Tĩnh đang có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời từ 39 – 41 độ C. Để giảm tác động của thời tiết cực đoan tới người lao động, nhà thầu chủ động điều chỉnh khung giờ làm việc khi ca sáng làm việc từ 6h và kết thúc trước 10 giờ trưa, trong khi ca chiều bắt đầu từ 14h30 phút đến chập tối.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-6a.jpg
Theo ông Trần Viết Nhật – Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP Xây lắp và thương mại Hùng Cường, công trình đang trong giai đoạn nước rút, nhất là yêu cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão 2026 nên đơn vị động viên công nhân, người lao động cố gắng vượt qua thời tiết khó khăn để đáp ứng kế hoạch thi công.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-9c.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-9a.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-12c.jpg
Với việc huy động nhân lực, máy móc và xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tới thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành được 80% giá trị hợp đồng; đặt mục tiêu hoàn thành khối lượng được giao trước tháng 9/2026.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-8b.jpg
Tại hạng mục nạo vét kênh Nhà Lê của dự án, không khí làm việc vẫn diễn ra sôi động dù nền nhiệt cao.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-11e.jpg
Cùng với việc linh động bố trí thời gian làm việc, đơn vị thi công - Công ty Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Thiên Hoàng cũng dựng bạt che nắng, chuẩn bị nước uống, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế nguy cơ mất sức, sốc nhiệt cho công nhân. Nhà thầu cũng tăng cường thêm máy móc, thiết bị để hỗ trợ công nhân đẩy nhanh tiến độ công việc.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-15.jpg
Tới thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành được 70% khối lượng hợp đồng; phấn đấu hoàn thành công việc được giao trong 3 tháng tới.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-1da.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-1aa.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-4.jpg
Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận có tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-7a.jpg
Dự án cải tạo 20 km của tuyến kênh Nhà Lê từ cầu Giang Tân đến cầu Kỳ Thọ; làm mới 2 cây cầu, 1 đập dâng; hoàn trả 7 trạm bơm, bố trí 85 cống tiêu; sửa chữa, nâng cấp 9 tuyến đường công vụ; nạo vét toàn tuyến kênh, hồ Khe Đeng; xây dựng tuyến kênh thoát lũ, chống ngập úng trung tâm xã Kỳ Xuân…
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-6.jpg
Khi hoàn thành, công trình sẽ củng cố và tăng cường tiêu thoát lũ, chỉnh trang đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho khu đô thị Kỳ Đồng (cũ) và vùng phụ cận, đồng thời, phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ các tác động của mưa lũ đến công trình hạ tầng, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần ổn định đời sống dân sinh.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-2a.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phòng Quản lý dự án (Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh) cho hay: “Dự án được triển khai từ năm 2025, thời gian thi công đến hết năm 2026. Quá trình thi công, dù thời tiết bất lợi (năm 2025 mưa bão nhiều, còn thời gian này thời tiết nắng nóng cực đoan) cùng với biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhưng các nhà thầu vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công”.
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-5a.jpg
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-12f.jpg﻿
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-15g.jpg
Tới nay, khối lượng thực hiện dự án đạt 79% giá trị hợp đồng, trong đó, đã thi công nạo vét hoàn thiện 15,95/20 km và 62/71 cống tiêu trên kênh Nhà Lê; thi công cơ bản cầu Đông Phú, cầu Kỳ Đồng cùng đường 2 đầu cầu, chỉ còn công tác thảm mặt cầu, đường; hoàn thành hệ thống các trạm bơm, đập dâng, cống tiêu, 9 tuyến đường công vụ; hoàn thành đúc cấu kiện, lát và gia cố mái kè đến cao độ 2,5m dài 5/5,6km hạng mục tuyến kênh tiêu trung tâm hành chính…
bqbht_br_nao-vet-kenh-nha-le-1b.jpg
Hiện nay, chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết từng thời điểm để có thể hoàn thành dự án trước mùa mưa bão 2026.
Video: Công trình thi công Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận.

Tin liên quan

Tags:

#Tiêu thoát lũ #Dự án hệ thống tiêu thoát lũ #Công trình thủy lợi #Ngập lụt vùng Kỳ Anh #Tiêu thoát lũ vùng Kỳ Anh #Dự án tiêu thoát lũ #Dự án tiêu thoát lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!