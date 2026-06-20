35 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Hà Tĩnh đang triển khai ra sao?

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua địa bàn phường Hà Huy Tập dài khoảng 9 km, dự kiến ảnh hưởng tới hơn 1.000 thửa đất các loại với tổng diện tích 71 ha. Trong số các hộ dân bị thu hồi đất, có 207 hộ dân thuộc diện tái định cư.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tới nay, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa, lập bản đồ quy hoạch và tuyên truyền tới người dân về lợi ích của công trình trọng điểm quốc gia.

﻿ ﻿ Hạ tầng khu tái định cư ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập đã hoàn thành, đảm bảo cho người dân có thể xây dựng nhà ở.

Địa phương cũng chủ động quy hoạch 3 khu tái định cư, trong đó, khu tại tổ dân phố Liên Vinh có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng, đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/8/2025.

Qua nhiều tháng thi công, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, tới nay, hạ tầng khu tái định cư tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, đã được hoàn thành.

Ông Dương Thành Trung – Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho hay: "Hạ tầng khu tái định cư tại TDP Liên Vinh với đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, nước sạch, đã đảm bảo cho việc xây dựng nhà ở của người dân khi địa phương thực hiện công tác GPMB."

Với 2 khu tái định cư còn lại, địa phương này cũng đã quy hoạch, hoàn thành việc lập sơ bộ hồ sơ thiết kế, trình các sở, ngành thẩm định.

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua xã Việt Xuyên dài khoảng 4,7km

Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn xã Việt Xuyên dài khoảng 4,7 km. Song song việc rà soát, thống kê sơ bộ khối lượng GPMB theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, xã Việt Xuyên đã tổ chức khảo sát, họp lấy ý kiến rộng rãi các hộ dân để thống nhất vị trí xây dựng 1 khu tái định cư với tổng diện tích 3,2 ha, dự kiến bố trí 60 lô đất.

"Quá trình địa phương lấy ý kiến cộng đồng dân cư, người dân đồng thuận cao với vị trí quy hoạch khi khu đất này ở nơi cao ráo, liền kề với khu dân cư hiện hữu. Sau khi lập quy hoạch, địa phương cũng đã hoàn thành nghiên cứu báo cáo tiền khả thi dự án khu tái định cư, trình Sở Xây dựng thẩm định”, ông Sử Văn Hoài – Phó Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên cho hay.

Khu đất được quy hoạch xây dựng khu tái định cư ở xã Việt Xuyên có diện tích 3,2 ha.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, căn cứ hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 103,42 km, đi qua địa bàn 23 xã, phường. Trên đoạn tuyến đi qua, dự kiến bố trí 3 nhà ga (2 ga khách và 1 ga hàng hóa), 1 depot (cơ sở chuyên dụng nơi tàu được đưa vào khi không vận hành) và 3 trạm bảo dưỡng.

Qua rà soát sơ bộ dự án hướng tuyến, tại Hà Tĩnh dự kiến thu hồi khoảng 764,12 ha đất, trong đó 84,34 ha đất ở; ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân, gần 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; di dời trên 4.000 ngôi mộ. Đồng thời ảnh hưởng đến một số công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, nhà máy nước, mỏ khai thác khoáng sản và nhiều công trình điện các cấp. Kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án ước tính hơn 8.400 tỷ đồng.

Khu dân cư ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến nằm trong phạm vi GPMB dự án đường sắt tốc độ cao.

Trên cơ sở ranh giới sơ bộ GPMB, các địa phương dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với tổng diện tích gần 80 ha.

Quá trình thực hiện quy trình xây dựng khu tái định cư, nhất là việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đều nhận được sự đồng thuận cao từ người dân bị ảnh hưởng, khi vị trí được quy hoạch đều nằm ở khu vực cao ráo, giao thông thuận lợi, liền kề khu dân cư của địa phương.

Khu đất 3,7 ha tại thôn Na Trung, UBND xã Cẩm Duệ quy hoạch xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao có vị trí thuận lợi.

Tới thời điểm này, các khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch, riêng khu tái định cư ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập đã hoàn thành việc xây dựng. Ngoại trừ khu tái định cư xen dắm ở xã Cẩm Hưng không phải lập hồ sơ thiết kế, các khu còn lại đã cơ bản lập xong sơ bộ hồ sơ thiết kế, trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, trong bối cảnh chưa được chủ đầu tư bàn giao mốc GPMB tại thực địa; hướng tuyến và công trình trên tuyến một số vị trí chưa thống nhất, đang kiến nghị điều chỉnh, dẫn tới công việc đo đạc, kiểm đếm, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh chưa đủ điều kiện triển khai.

Vị trí chồng lấn GPMB dự án đường sắt tốc độ cao với hành lang an toàn của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh đang được UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh.

Dù vậy, để chủ động trong công tác GPMB dự án, các địa phương ở Hà Tĩnh đã thực hiện việc kiểm đếm sơ bộ để xác định nhu cầu tái định cư, rà soát khối lượng, kinh phí trên cơ sở ranh giới GPMB theo thiết kế bước tiền khả thi. Các địa phương cũng sử dụng flycam để ghi hình hiện trạng sử dụng đất; tuyên truyền, vận động các hộ dân không tự ý cơi nới, xây dựng công trình trong phạm vi hướng tuyến…