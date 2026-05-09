Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Sáng 9/5, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trường công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao tại các địa phương: Việt Xuyên, Đông Kinh, Can Lộc, Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan cùng đi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác đã khảo sát hiện trường, kiểm tra việc triển khai công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tại xã Việt Xuyên; khu dân cư tại xã Đông Kinh và xã Can Lộc; Trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh ở phường Nam Hồng Lĩnh; khu vực đê La Giang và đền Cả ở phường Bắc Hồng Lĩnh; khu vực nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Xuyên và vị trí chồng lấn hành lang an toàn của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam ở xã Cẩm Hưng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác cũng tới kiểm tra địa điểm quy hoạch xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua 23 xã, phường của tỉnh với chiều dài khoảng 103,42 km.
Qua rà soát sơ bộ, dự án dự kiến thu hồi khoảng 764,12 ha đất; ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân, trong đó, hơn 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; cất bốc gần 4.000 ngôi mộ; di dời một số công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện.
Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư; đến nay, đã có 34 khu tái định được phê duyệt quy hoạch, trong đó, khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập đã triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 85%. Tổng kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án đoạn qua địa bàn tỉnh ước tính hơn 8.400 tỷ đồng.
Trên cơ sở hướng tuyến theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mà chủ đầu tư cung cấp, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung quy hoạch, xây dựng khu tái định cư; khảo sát, kiểm đếm, tính toán sơ bộ kinh phí, khối lượng GPMB.
Qua kiểm tra, khảo sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là về xây dựng khu tái định cư để khi dự án có đầy đủ tính pháp lý thì bắt tay ngay vào thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng sạch đúng thời gian yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng.
Các sở, ngành cấp tỉnh tích cực hỗ trợ địa phương trong quy hoạch, xây dựng khu tái định cư; xây dựng, mở rộng nghĩa trang và các phần việc trong công tác GPMB dự án.
