Khẩn trương cắm mốc, bàn giao cho các địa phương thực hiện GPMB đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại các phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 22 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt, nỗ lực, hoàn thành 8 nhiệm vụ; 12 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; 2 nhiệm vụ quá hạn do cần lấy ý kiến nhiều bộ, ngành liên quan, ý kiến của cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Việc hoàn thiện thể chế, chính sách, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, Quốc hội đã ban hành 3 luật, 2 nghị quyết; Chính phủ ban hành 6 nghị định, 3 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 1 đề án; HĐND thành phố Hà Nội ban hành 1 nghị quyết; TP Hồ Chí Minh ban hành 1 nghị quyết. Ngoài ra, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ 1 đề án; Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ 1 đề án.

Lãnh đạo UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Về đào tạo nhân lực, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam. Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và đang xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì 2 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt; hoàn thiện trình Chính phủ Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Tại Hà Tĩnh, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam dự kiến đi qua 23 xã, phường với tổng chiều dài 103,42 km. Để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án của tỉnh đã tổ chức họp phiên thứ nhất và cũng đã ban hành kết luận để thống nhất nội dung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương cũng quy hoạch xây dựng 35 khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong 35 khu tái định cư, tới nay, đã khởi công xây dựng 1 khu tái định cư, 34 khu còn lại cơ bản hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang triển khai lập hồ sơ khảo sát, thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập quy hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt.Công tác tuyên truyền, bố trí nhân sự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Tỉnh đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương liên quan, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng sớm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; phối hợp, làm việc với địa phương để thống nhất phương án hướng tuyến và các công trình trên tuyến đoạn qua địa bàn tỉnh; sớm triển khai cắm cọc, bàn giao mốc GPMB, làm cơ sở xác định chính xác vị trí, quy mô các khu tái định cư và tổ chức thực hiện công tác GPMB, đáp ứng tiến độ; xem xét điều chỉnh mốc tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp tình hình thực tiễn triển khai dự án giai đoạn hiện nay.

Khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam ở TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh đang được triển khai xây dựng.

Tại cuộc họp, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án quan trọng lĩnh vực đường sắt.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo thời gian qua trong thực hiện các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với đặc thù các công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt mới có quy mô, tổng mức đầu tư rất lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, trong khi trình độ, kinh nghiệm quản lý dự án và nguồn lực trong nước còn nhiều hạn chế. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, từng thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai các công việc, nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực và theo thẩm quyền; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, không ỷ lại.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc “3 tập trung”: tập trung lãnh đạo, tập trung lực lượng, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nhất là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ triển khai; lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đề cao trách nhiệm, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sát sao, bám sát kế hoạch Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Rà soát, bổ sung đầy đủ quy trình, quy phạm, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng thẩm quyền trong quá trình triển khai các dự án, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Khẩn trương hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi; triển khai cắm cọc, bàn giao mốc GPMB, làm cơ sở xác định chính xác vị trí, quy mô các khu tái định cư và tổ chức thực hiện công tác GPMB, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đáp ứng tiến độ; tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cho 2 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.