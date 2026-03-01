Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra trong tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (1 ngày: 2/3/2026); đợt 2 (2 ngày: 16-17/3/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744/NQ-UBTVQH15 ngày 27/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.
Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.
Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về: việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP; dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.
Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử.
Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, gửi đến ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chậm nhất là ngày 20/3/2026 (hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử).
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn tổ chức vận động bầu cử.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình, và việc phát triển nhà ở, dù phân khúc nào, hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm.
Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị, các địa phương, đơn vị, cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Trong những ngày làm việc đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nền nếp, kỷ cương được khởi động mạnh mẽ. Đây là nền tảng thúc đẩy hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.
Lực lượng Công an Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho công tác rà soát, cập nhật và “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo quyền lợi chính trị của mỗi công dân và sự thành công cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.