Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…, Cục đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng thuộc Cục và Phòng Cảnh sát hình sự, công an các địa phương đồng loạt ra quân triển khai công tác.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người (Phòng 5) đã phát hiện nguồn tin về đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) xảy ra tại TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Được sự đồng ý của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 đã tham mưu xác lập chuyên án do Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm Trưởng ban để đấu tranh triệt phá đường dây này.

Các đối tượng Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân, Lê Văn Sơn tại cơ quan công an.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị, địa phương tiến hành phá án, chỉ đạo các tổ công tác tiến hành triệu tập, áp giải các đối tượng gồm: Đoàn Văn Hòa (SN 1991, có 1 tiền sự), trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Sơn (SN 1996), trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Xuân (SN 1991), trú tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội.

Đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) do đối tượng Đoàn Văn Hòa cầm đầu, còn các đối tượng Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân giúp sức. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận, khi thấy người dân có nhu cầu cao trong việc mua, bán gan, thận để ghép cho các bệnh nhân đang mắc các bệnh mãn tính liên quan đến gan, thận, đối tượng Hòa cấu kết với Xuân và Sơn đứng ra tổ chức môi giới để hưởng lợi.

Để những người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người có thể liên hệ, kết nối, đối tượng Hòa chỉ đạo các đối tượng Sơn và Xuân dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ; hoặc nhóm đối tượng sử dụng một số chân rết tại địa phương (thường là những cá nhân đã từng bán bộ phận cơ thể người) tìm kiếm những người có nhu cầu bán gan, thận. Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ quen biết, đối tượng Hòa còn tìm kiếm, trao đổi với những người có nhu cầu ghép gan, thận nhằm lấy thông tin bệnh án, thống nhất giá cả, đặt cọc tiền, trao đổi phương thức thanh toán.

Sau khi người bán đồng ý, đối tượng Hòa trực tiếp hoặc chỉ đạo Sơn, Xuân hướng dẫn người bán thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương, dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo thủ tục nhân đạo và yêu cầu người bán có mặt tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để các đối tượng dẫn đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép.

Quá trình đi lại, ăn ở, chi phí xét nghiệm của người bán đều được các đối tượng chi trả. Sau khi chọn được các cặp ghép mua, bán gan, thận có chỉ số tương thích HLA đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng thống nhất làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành cấy ghép tạng giữa người mua và người bán.

Trước khi tìm kiếm người bán gan, thận, đối tượng Hòa và đồng phạm yêu cầu người mua phải đặt cọc một khoản tiền. Sau khi tìm được người bán gan, thận có chỉ số phù hợp, Hòa đứng ra thỏa thuận giá cả, cách thức thanh toán với người mua, người bán. Theo đó, giá 1 quả thận khoảng 800 - 950 triệu đồng; giá 1 lá gan khoảng 1,2 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật cho người bán và người mua (khoảng 1 tỷ đồng), chi phí phát sinh khác (xét nghiệm, ăn ở, đi lại...) do người mua chịu trách nhiệm.

Các đối tượng trả cho người bán khoảng 300 - 450 triệu đồng đối với 1 quả thận và khoảng 600-800 triệu đồng cho 1 lá gan, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép.

Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua hoặc thân nhân người mua phải chuyển số tiền như thỏa thuận cho đối tượng Hòa thông qua tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau đó, Hòa sẽ chuyển một khoản tiền theo thỏa thuận cho người bán (có trường hợp người mua chuyển thẳng cho người bán).

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, nhiều trường hợp, để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng chỉ nhận tiền mặt của người mua và trả số tiền này cho người bán. Với những phương thức thủ đoạn nêu trên, nhóm đối tượng hưởng lợi số tiền nhiều trăm triệu đồng đối với 1 ca ghép thành công, đồng thời chia phần hưởng lợi cho các thành viên trong nhóm, tùy thuộc vào vai trò, vị trí của từng đối tượng.

Kết quả trinh sát, điều tra xác minh, đến nay, Cơ quan Công an đã làm rõ Đoàn Văn Hòa và đồng bọn tổ chức môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận. Đơn cử, anh P.Q.B, trú tại tỉnh Khánh Hòa bán thận cho ông V.V.D, trú tại TP Hải Phòng; hay trường hợp anh T.V.H, trú tại tỉnh Ninh Bình bán gan cho ông N.M.C, trú tại tỉnh Gia Lai; anh N.M.A bán gan cho anh D.C.Đ, trú tại TP Hà Nội…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân, Lê Văn Sơn về tội "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người", tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.