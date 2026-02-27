Hotline: 02393.693.427
Hà Tĩnh triển khai hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

P.V
(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh phải bảo đảm có tính khả thi, thiết thực, tránh hình thức...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

nhhh.jpg
Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý được thực hiện vừa trực tiếp vừa trực tuyến.

Chương trình được triển khai nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm, phục vụ hiệu quả nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức, thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật, phát huy tính chủ động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và vai trò của các tổ chức hiệp hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các hình thức bồi dưỡng trực tuyến, E-learning phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp ở xa.

Các sở, ngành sẽ tăng cường cung cấp, cập nhật thông tin pháp lý trên Cổng/Trang thông tin điện tử; duy trì, khai thác cơ sở dữ liệu về các vụ việc, vướng mắc pháp lý; công khai văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng chuyên mục truyền thông chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh tư vấn pháp luật thông qua đối thoại chuyên đề, tư vấn lưu động tại khu công nghiệp, cũng như tương tác hỏi – đáp trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí; các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật và hoạt động hỗ trợ pháp lý bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

