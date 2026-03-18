Tổ chức “tiệc” ma túy trong khách sạn, 2 bị cáo lĩnh 207 tháng tù

Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp với TAND cùng cấp vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử rút kinh nghiệm vụ án Cao Phú Hữu và đồng phạm về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Cao Phú Hữu (thứ 2 từ phải qua) và Nguyễn Việt Hoàng tại điểm cầu thành phần Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 2/8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an phường Thành Sen kiểm tra hành chính phòng 703, khách sạn H.H. (đường Hà Huy Tập), phát hiện Cao Phú Hữu (SN 1990, trú TP Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: ketamine, MDMA, tiền mặt, ống nhựa, bật lửa và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Cao Phú Hữu là người thuê phòng, chuẩn bị và cung cấp ma túy; Nguyễn Việt Hoàng tham gia chuẩn bị dụng cụ, trực tiếp trộn ma túy để cùng sử dụng.

Ngoài hành vi tổ chức sử dụng ma túy, Cao Phú Hữu còn tàng trữ 0,58 gam MDMA và 1,84 gam Ketamine nhằm mục đích sử dụng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Cao Phú Hữu mức án 7 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt của 2 tội buộc Cao Phú Hữu phải chấp hành 10 năm 3 tháng tù; bị cáo Nguyễn Việt Hoàng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua phiên tòa, đại diện Viện KSND Khu vực 1 khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy; chủ động phòng tránh, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.