Chỉ đạo mới của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử

Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND các cấp ngay sau bầu cử. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được trình phê chuẩn trước ngày 31/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sớm kiện toàn nhân sự lãnh đạo các địa phương

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được kỳ họp thứ nhất trước 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng lưu ý các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND các cấp; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND các cấp.

Thường trực HĐND cấp tỉnh cần trình Thủ tướng phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3. Thường trực HĐND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31/3.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh cần được tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chậm nhất ngày 5/4.

Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, xây dựng phương án bổ sung biên chế

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là ở cấp xã.

Các bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, được giao hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bộ cũng được giao nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Với chính quyền cấp tỉnh, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15/4.

Địa phương cũng được giao rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Mặt khác, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và trang thiết bị đầu cuối, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch.

