Cả nước đồng loạt khởi công 121 trường học vùng biên, Hà Tĩnh có 5 công trình

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

Sáng nay (19/3), Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công đồng loạt 121 trường học vùng biên với 17 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại 17 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Cùng với các địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh có 1 điểm cầu truyền hình trực tiếp và 4 điểm cầu kết nối. Tham dự tại điểm cầu lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân), về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Cùng dự buổi lễ, tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân; Tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng; Tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành địa phương.

Các em học sinh tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Từ điểm cầu tỉnh Lào Cai, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã báo cáo về việc triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự tại điểm cầu lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 177- TB/VPTW ngày 25/04/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW về chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Trong giai đoạn 1, tháng 11/2025, cả nước có 100 trường học đã khởi công đồng loạt tại 15 địa phương trên cả nước, dự kiến sẽ khánh thành vào năm học mới 2026 - 2027. Ngoài ra, các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau và đang tiến hành xây dựng thêm 8 trường ở vùng biên, nâng tổng số trường đã và đang xây dựng lên 108 trường.

Tiếp tục thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, giai đoạn 2, cả nước đồng loạt khởi công 121 trường học tại 121 xã vùng biên ở 17 tỉnh, thành phố. Tổng mức đầu tư các trường học khoảng 30.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương chi khoảng 2.000 tỷ, còn lại từ Trung ương.

Dự kiến 121 trường học này hoàn thành trước 30/8/2027 và đi vào hoạt động ngay sau đó. Các trường rộng từ 4 - 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương đương 1.000 học sinh, kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2

Hà Tĩnh là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 - 2026. Trong đó, giai đoạn 1, đã khởi công 2 công trình gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê. Giai đoạn 2, Hà Tĩnh tiếp tục khởi công các trường học tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Xây dựng trường học vùng biên là chủ trương mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện sự quan tâm tới học sinh vùng biên giới, củng cố quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh.

Bộ GD&ĐT cho biết, đang hoàn thiện các chính sách đặc thù cho những trường nội trú này. Theo đó, giáo viên giảng dạy tại đây sẽ hưởng chế độ ưu đãi cao nhất, cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ, sẽ được đầu tư, nhằm thu hút, giữ chân thầy cô gắn bó lâu dài.

Đầu tư hơn 216 tỷ đồng xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân có tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng, trên quỹ đất rộng gần 5 ha, gồm: khối nhà học tập và quản lý (nhà hiệu bộ, phòng truyền thống, hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, thư viện và nhà học chức năng); khối nhà nội trú; nhà bếp - ăn và nhà đa năng.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất cho hơn 1.300 học sinh với 36 lớp học, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, an toàn và xanh mát.

Với hơn 80% diện tích dành cho cảnh quan, không gian mở và các khu thể thao đa năng, ngôi trường được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, một trung tâm văn hóa - giáo dục mới của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và BĐBP Hà Tĩnh trao quà cho 20 học sinh khó khăn và tập thể nhà trường.

Dự án đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương về một môi trường giáo dục hiện đại, chất lượng. Đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền mà còn tạo động lực để con em vùng biên vững tâm học tập, rèn luyện.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân.

Công trình phấn đấu hoàn thành trước 30/8/2027, sẵn sàng chào đón các em học sinh bước vào năm học mới 2027-2028 trong những "ngôi nhà tri thức" khang trang, kiên cố.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang quy mô 32 lớp học

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang được xây dựng trên diện tích 4ha tại xã Vũ Quang. Trường có quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu cho 1.201 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 168,5 tỷ đồng.

Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, lãnh đạo các ngành, địa phương tặng quà cho các em học sinh khó khăn.

Khi hoàn thành, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em trên địa bàn xã Vũ Quang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Đại biểu cử hành nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình có tổng mức đầu tư gần 155 tỷ đồng

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình được triển khai theo hình thức xây mới kết hợp cải tạo, nâng cấp, với tổng mức đầu tư gần 155 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dự án có quy mô 21 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 628 học sinh; bao gồm các hạng mục: khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập (thư viện, phòng thiết bị giáo dục, phòng chuẩn bị...); khối phụ trợ (phòng họp, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trường học, khu vệ sinh…); khu sân chơi thể thao (sân trường, sân thể dục thể thao, nhà đa năng kết hợp nhà văn hóa); khối phục vụ sinh hoạt (nhà ăn kết hợp nhà bếp, phòng sinh hoạt chung…); hạ tầng kỹ thuật…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành GD&ĐT, lãnh đạo địa phương tặng quà cho các em học sinh khó khăn.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích đất quy hoạch 4,67ha, bao gồm đất của Trung tâm GDNN-GDTX Hương Khê (cơ sở 2), Trung tâm phát triển Hương Bình và đất do UBND xã Hương Bình quản lý.

Sau khi hoàn thiện, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình sẽ được bổ sung, mua sắm mới các thiết bị trường học, bao gồm: thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phục vụ sinh hoạt, thiết bị thể dục thể thao, bàn ghế…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành GD&ĐT, lãnh đạo địa phương cử hành nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 đáp ứng nhu cầu học tập gần 800 học sinh

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 được triển khai tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2. Dự án triển khai trong bối cảnh nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một môi trường giáo dục đồng bộ, hiện đại.

Với tổng mức đầu tư gần 187 tỷ đồng, trên diện tích gần 5 ha, công trình được quy hoạch với quy mô 23 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 800 học sinh trên địa bàn. Dự án hướng tới xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú của học sinh.

Khi hoàn thành, ngôi trường không chỉ góp phần giải quyết bài toán về cơ sở vật chất trong dạy và học, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng, ổn định lâu dài cho con em vùng biên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng, lãnh đạo các ngành, địa phương tặng quà cho học sinh khó khăn.

Không dừng lại ở chức năng dạy và học, công trình còn được kỳ vọng trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục của khu vực biên giới, nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho giáo viên, học sinh.

Đại biểu cử hành nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng rộng khoảng 5ha

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (đặt tại thôn 12, xã Sơn Hồng) được quy hoạch xây dựng mới với quy mô 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh.

Đại biểu tham dự buổi lễ theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp.

Công trình được triển khai trên diện tích khu đất khoảng 5ha. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 216,51 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục: khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ, khu sân chơi, thể dục thể thao, khối phục vụ sinh hoạt, nhà công vụ giáo viên và các hạng mục khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao phần quà tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai hoàn thiện trước tháng 8/2027, với kỳ vọng tạo bước chuyển rõ nét về điều kiện dạy và học tại địa bàn xã miền núi Sơn Hồng.

Đại biểu cử hành nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng

Nghiên cứu xây dựng trường học đến các khu vực hải đảo

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, lễ khởi công đồng loạt các trường học vùng biên là sự kiện có nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần cả nước hướng về biên cương vì tương lai con em đồng bào các dân tộc. Thông tin về quá trình triển khai xây dựng các trường học vùng biên, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tiếp tục xem xét xây dựng thêm các trường học vùng biên và nghiên cứu mở rộng đến các khu vực hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là "nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng"

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhất.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, công năng hiệu quả và hoàn thành trước 30/8/2026 đối với các trường khởi công trong năm 2025; hoàn thành trước 30/8/2027 đối với các trường khởi công năm 2026. Qua đó, góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến giáo dục và đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong mọi giai đoạn, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt ở các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc khởi công đồng loạt các trường học vùng biên thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, ngành để nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào. Từ đó góp phần thu hẹp cái khoảng cách vùng miền, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ

Tổng Bí thư đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chức năng, hoàn thành xây dựng các trường đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục nghiên cứu mở rộng xây dựng các trường học ở vùng hải đảo.

Ngành GD&ĐT chú trọng xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước của ý thức, kỷ luật cho học sinh; đưa trường học thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các em học sinh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi việc hoàn thành, phát huy giá trị của các công trình trường học là nhiệm vụ chính trị đặc biệt; đồng thời tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục, trước hết là để tất cả học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong ngôi trường đầy đủ, gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, xứng đáng ở ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và với sự kỳ vọng, mong mỏi của các thầy cô giáo, học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đội ngũ giáo viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai hiệu quả; tiếp tục thi đua học tốt - dạy tốt; phát huy giá trị của các ngôi trường.

“Tin rằng, các trường học vùng biên sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành những cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai ở vùng biên cương của Tổ quốc” – Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng.