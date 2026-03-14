Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công các trường học nội trú ở xã biên giới

Sáng 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì cuộc họp nghe công tác chuẩn bị lễ khởi công xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo kế hoạch, trong đợt khởi công đồng loạt dự án trường học nội trú xã biên giới trên cả nước vào ngày 19/3 tới, tỉnh Hà Tĩnh có 5 dự án trường học phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS được khởi công tại các xã biên giới đất liền, gồm: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình. Tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 945,6 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho lễ khởi công, các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai các phần việc khẩn trương, kịp thời, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đến nay, các đơn vị liên quan đã xây dựng kịch bản chi tiết lễ khởi công, lên phương án bố trí sân khấu, khu vực khởi công, dự kiến danh sách khách mời, khâu nối các địa phương bố trí quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn và các trường liên quan. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần, các điều kiện đảm bảo phục vụ lễ khởi công.

Đối với điểm khởi công ở xã Hương Xuân - điểm cầu kết nối trực tuyến với Trung ương, chủ đầu tư đã phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiến hành xây dựng tài liệu phóng sự, dự thảo kịch bản chương trình chi tiết lễ khởi công; phối hợp đơn vị điện lực, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT) và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về tiến độ hoàn thành các hạng mục chuẩn bị cho lễ khởi công như sân khấu, kịch bản chi tiết, danh sách đại biểu, công tác truyền thông... nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá cao sự chủ động của chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị cho lễ khởi công các trường học nội trú xã biên giới vào ngày 19/3 tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ khởi công, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản chương trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, viễn thông, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, các điều kiện hậu cần phục vụ đại biểu và Nhân dân tham dự. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lễ khởi công và ý nghĩa, mục tiêu của các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới của tỉnh. Trong quá trình triển khai, cần nghiên cứu quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh lãng phí nguồn lực; đồng thời quan tâm phương án xử lý, sử dụng hiệu quả tài sản dôi dư sau khi xây dựng trường mới.