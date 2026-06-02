Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú và Hà Huy Tập.

Chiều 2/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú và Hà Huy Tập về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Vận hành hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Trần Phú và phường Hà Huy Tập có diện tích rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là 2 địa phương động lực quan trọng, giữ vai trò mở rộng và dẫn dắt phát triển đô thị trong tương lai. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gần 1 năm qua, BTV Đảng ủy các phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng chí Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả; phương thức lãnh đạo đổi mới theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động thông suốt. Các nhiệm vụ chính trị được tập trung triển khai có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Trên địa bàn các phường đang triển khai nhiều dự án đầu tư công và hạ tầng đô thị.

Năm 2025, phường Trần Phú thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, quy mô nền kinh tế đứng thứ 4/69 phường, xã toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng xếp thứ 8/69. Tổng thu ngân sách trong năm 2025 đạt 644,719 tỷ đồng (bằng 229,57% dự toán tỉnh giao); 5 tháng đầu năm 2026 đạt 40 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 1,65%...

Đồng chí Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập báo cáo nội dung tại buổi làm việc.

Năm 2025, phường Hà Huy Tập đạt và vượt 19/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 61,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trong năm 2025 đạt 762,5 tỷ đồng (bằng 1.064% dự toán giao), 4 tháng đầu năm 2026 đạt 85,9 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 2,3%...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và cán bộ tổ dân phố trên địa bàn kiến nghị các nội dung liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm; công tác quy hoạch; cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy nhanh việc tích hợp, liên thông các hệ thống phần mềm chuyên ngành; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số tại cơ sở; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ; việc sáp nhập tổ dân phố...

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT làm rõ một số nội dung địa phương kiến nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin một số nội dung về chế độ, chính sách cán bộ và công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu ban, sở, ngành đã phân tích tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của các phường; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và gợi ý các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng các địa phương cần chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp cho các địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của trung ương, tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; quan tâm công tác cán bộ; đồng thời rà soát, xem xét các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa lợi thế không gian để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị...

Phấn đấu xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, phường Trần Phú và Hà Huy Tập không chỉ là những địa bàn trung tâm của đô thị Hà Tĩnh mà còn là các cực tăng trưởng, không gian động lực có sức lan tỏa đối với sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; đổi mới tư duy, có tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các phường tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; khẩn trương sắp xếp tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị trung tâm trong giai đoạn mới.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng thời, tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, xây dựng danh mục các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân. Quan tâm phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, sinh thái, bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quan tâm công tác dân vận, công tác tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Nguyễn Duy Lâm giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý, giải quyết phù hợp.