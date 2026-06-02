Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bqbht_br_tttttttt.jpg
Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú và Hà Huy Tập.

Chiều 2/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú và Hà Huy Tập về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

bqbht_br_dsc-9d696.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.
bqbht_br_dsc-96d68.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Vận hành hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Trần Phú và phường Hà Huy Tập có diện tích rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là 2 địa phương động lực quan trọng, giữ vai trò mở rộng và dẫn dắt phát triển đô thị trong tương lai. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gần 1 năm qua, BTV Đảng ủy các phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

bqbht_br_dsc-d9660.jpg
Đồng chí Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả; phương thức lãnh đạo đổi mới theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động thông suốt. Các nhiệm vụ chính trị được tập trung triển khai có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Trên địa bàn các phường đang triển khai nhiều dự án đầu tư công và hạ tầng đô thị.

Năm 2025, phường Trần Phú thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, quy mô nền kinh tế đứng thứ 4/69 phường, xã toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng xếp thứ 8/69. Tổng thu ngân sách trong năm 2025 đạt 644,719 tỷ đồng (bằng 229,57% dự toán tỉnh giao); 5 tháng đầu năm 2026 đạt 40 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 1,65%...

Đồng chí Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập báo cáo nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập báo cáo nội dung tại buổi làm việc.

Năm 2025, phường Hà Huy Tập đạt và vượt 19/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 61,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trong năm 2025 đạt 762,5 tỷ đồng (bằng 1.064% dự toán giao), 4 tháng đầu năm 2026 đạt 85,9 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 2,3%...

bqbht_br_dsc-97d27.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và cán bộ tổ dân phố trên địa bàn kiến nghị các nội dung liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm; công tác quy hoạch; cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy nhanh việc tích hợp, liên thông các hệ thống phần mềm chuyên ngành; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số tại cơ sở; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ; việc sáp nhập tổ dân phố...

bqbht_br_dsc-9d730.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT làm rõ một số nội dung địa phương kiến nghị.
Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin một số nội dung về chế độ, chính sách cán bộ và công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin một số nội dung về chế độ, chính sách cán bộ và công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu ban, sở, ngành đã phân tích tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của các phường; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và gợi ý các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển trong thời gian tới.

bqbht_br_dsdc-9750.jpg
Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
bqbht_br_dsc-d9743.jpg
Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng các địa phương cần chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ.
bqbht_br_dscd-9763.jpg
Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp cho các địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp cho các địa phương trong thời gian tới.

bqbht_br_dsc-9d789.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của trung ương, tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; quan tâm công tác cán bộ; đồng thời rà soát, xem xét các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa lợi thế không gian để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị...

Phấn đấu xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, phường Trần Phú và Hà Huy Tập không chỉ là những địa bàn trung tâm của đô thị Hà Tĩnh mà còn là các cực tăng trưởng, không gian động lực có sức lan tỏa đối với sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; đổi mới tư duy, có tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bqbht_br_dsc-98d03.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các phường tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; khẩn trương sắp xếp tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị trung tâm trong giai đoạn mới.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng thời, tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, xây dựng danh mục các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân. Quan tâm phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, sinh thái, bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quan tâm công tác dân vận, công tác tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Nguyễn Duy Lâm giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý, giải quyết phù hợp.

Tin liên quan

Tags:

#Phường Trần Phú #Phường Hà Huy Tập #Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Bí thư Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Học Bác từ những điều bình dị

Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!