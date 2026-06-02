Đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học nội trú liên cấp vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt để đưa các dự án trường học nội trú liên cấp vùng biên về đích theo tiến độ đề ra.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Cùng đi có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1). Dự án được khởi công từ đầu năm 2026, đến nay, khối lượng thi công các hạng mục đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, giải ngân hơn 55 tỷ đồng (tương đương 39% tổng mức đầu tư).
Công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.
Tuy nhiên, một số hạng mục đang chậm từ 10 - 20 ngày, trong đó nhà ăn, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật chậm khoảng 20 ngày so với kế hoạch. Nhà thầu cam kết từ ngày 3/6 sẽ tăng cường từ 170 - 200 công nhân, đồng thời tổ chức tăng ca, tăng kíp để bám sát tiến độ.
Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê). Dự án được triển khai từ đầu năm 2026, đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, giải ngân đạt gần 60 tỷ đồng (tương đương 40% tổng mức đầu tư). Các hạng mục tại công trình đều chưa đáp ứng tiến độ, trong đó phần kết cấu chậm khoảng 15 ngày, phần hoàn thiện chậm khoảng 20 ngày.
Tại các công trình, đại diện đơn vị chuyên môn, chủ đầu tư và nhà thầu đã báo cáo tình hình triển khai dự án; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong triển khai khối lượng công việc thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới nên phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, tuyệt đối không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng chất lượng công trình.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; từ nay đến ngày 15/7, các đơn vị phải tập trung cao độ để phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình.
