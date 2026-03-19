Hà Tĩnh cùng cả nước đồng loạt khởi công 121 trường học vùng biên

Sáng nay (19/3), 121 xã biên giới trên đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại Hà Tĩnh, điểm cầu chính diễn ra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân). Các điểm cầu trực tuyến tại các xã Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng.

Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 177- TB/VPTW ngày 25/04/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW về chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Theo chương trình, lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra sáng 19/3 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân.

Điểm cầu Hương Xuân trước giờ diễn ra lễ khởi công

Trong tổng số 121 trường của cả nước, Hà Tĩnh tham gia khởi công 5 dự án trường học biên giới trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 962 tỷ đồng.

5 dự án trường học vùng biên ở Hà Tĩnh: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.

Trước đó, trong giai đoạn 1, tháng 11/2025, cả nước có 100 trường học đã được khởi công đồng loạt tại 15 địa phương trên cả nước, dự kiến sẽ khánh thành vào năm học mới 2026 - 2027. Ngoài ra, các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau và đang tiến hành xây dựng thêm 8 trường ở vùng biên, nâng tổng số trường đã và đang xây dựng lên 108 trường.

Giai đoạn 1, Hà Tĩnh có 2 công trình được khởi công gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, được xây dựng tại thôn Trưng, Sơn Kim 1 với diện tích gần 5ha; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê được xây dựng tại thôn Phú Gia, xã Hương Khê trên diện tích hơn 5ha.

Việc tiếp tục khởi công đồng loạt các trường học không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên. Đồng thời cho thấy ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới.