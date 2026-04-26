"Làm nên đất nước muôn đời"

Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi lòng người thành kính hướng về nguồn cội, trong sâu thẳm tâm thức những người dân đất Việt lại ngân lên một mạch nguồn bền bỉ đã hun đúc nên hình hài đất nước suốt hàng nghìn năm lịch sử - mạch nguồn của ý thức cộng đồng và sức mạnh đoàn kết. Đó không chỉ là hành trình trở về với nguồn cội mà còn là về trách nhiệm gìn giữ, dựng xây và phát triển đất nước trong thời đại mới.

Dòng người muôn phương về với Đền Hùng (Phú Thọ) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh Báo Phú Thọ.

Từ buổi đầu các Vua Hùng dựng nước, lịch sử dân tộc đã được khởi xây bằng sự hội tụ của cộng đồng cư dân cùng chung lưng đấu cật, chế ngự thiên nhiên, xác lập chủ quyền và định hình bản sắc văn hóa. Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ không chỉ kể về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên mà còn khắc họa ý niệm về một cộng đồng chung cội nguồn, chung vận mệnh.

Sự tích bánh chưng, bánh dày và câu chuyện hoàng tử Lang Liêu dùng sản vật từ bàn tay lao động để dâng cúng tổ tiên đã minh chứng cho triết lý sâu sắc về giá trị của lao động. Thần thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh lại phản ánh cuộc đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn.

Trải suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam cũng liên tục đối mặt với các cuộc xâm lăng lớn nhỏ. Từ những cuộc chiến chống giặc phương Bắc, 3 lần đánh bại quân Nguyên - Mông, đến các cuộc khởi nghĩa chống thực dân, đế quốc, mỗi chặng đường đều khắc sâu chân lý: sức mạnh dân tộc bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết.

Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân tiên phong tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng năm 1954. Ảnh tư liệu

Năm 1954, trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308) chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Đền Giếng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, người dân Việt Nam đã không tiếc xương máu, dốc hết sức lực và trí tuệ để chiến đấu bảo vệ cơ đồ mà tổ tiên để lại. Biết bao người đã ngã xuống, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc; biết bao người đã lao động không mệt mỏi để xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, độc lập.

Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Trong khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, người dân nước Việt lại phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, tạo nên những vòng tay sẻ chia ấm áp từ cộng đồng đến mỗi gia đình. Nguồn cội yêu thương ấy không chỉ là đạo lý truyền đời mà còn trở thành sức mạnh tinh thần to lớn để người dân Việt Nam vững vàng vượt qua thiên tai, dịch bệnh, khẳng định bản lĩnh của một dân tộc giàu văn hóa, giàu nghĩa tình.

Những trang sử hào hùng của cha ông là niềm tự hào và lời căn dặn của các bậc tiền nhân vẫn luôn là kim chỉ nam hành động cho các thế hệ con Rồng cháu Tiên. “Giữ nước” hôm nay không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là xây dựng một quốc gia phát triển, hùng cường, đủ năng lực vượt qua mọi thách thức trong một thế giới nhiều biến động. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi thách thức không còn là bom đạn mà là áp lực cạnh tranh, biến động KT-XH, tinh thần đoàn kết vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, cùng chung sức phát triển đất nước.

Hà Tĩnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, gần dân.

Trong dòng chảy chung ấy, Hà Tĩnh - vùng “địa linh nhân kiệt” đang nỗ lực cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những chủ trương, hành động thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và hiệu lực quản lý. Từ việc rà soát, tinh gọn đầu mối, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đến tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Không dừng lại ở việc duy trì nền nếp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm với những mô hình linh hoạt, sáng tạo như: “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”, “Ngày thứ Bảy không hẹn”, “Ngày thứ Bảy về thôn”... Những nỗ lực đó của các cấp, ngành đã góp phần rút ngắn quy trình, đưa chính quyền đến gần dân hơn, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiệu quả.

Song hành với cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng 3 trụ cột “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số” cũng đang trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh. Từ dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng công dân số…, Hà Tĩnh đang từng bước tạo nền tảng cho một nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đề ra định hướng chiến lược, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh bước vào hành trình phát triển mới khi nhiều sự kiện chính trị trọng đại được tổ chức. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra định hướng chiến lược, các nhiệm vụ, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn mới. Không có “khoảng trống” hay “độ trễ”, các địa phương, ban, ngành đều khẩn trương hành động để đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Tiếp đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng thành công rực rỡ trong niềm tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân. Những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân đã được lựa chọn, mang theo “chìa khóa niềm tin” vào kỷ nguyên mới, nơi mỗi quyết sách đều gắn với lợi ích của Nhân dân, mỗi hành động đều hướng tới sự phát triển bền vững. Chuỗi sự kiện này là một trong những yếu tố then chốt tạo nền tảng chính trị vững chắc đưa quê hương vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công rực rỡ trong niềm tin tưởng và kỳ vọng của Nhân dân.

Trên nền tảng ấy, Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, mở ra không gian phát triển mới. Nhiều công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng… được triển khai, khánh thành, tạo động lực tăng trưởng, phát triển bền vững. Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án với tổng vốn đầu tư trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD…

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành KT-XH mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm nay.

Nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế Hà Tĩnh.

Chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, mỗi người dân, doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động, đẩy mạnh SXKD để tạo nên những thành quả mới. Từ những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường; từ tinh thần khởi nghiệp của thanh niên đến sự cần cù, bền bỉ của người lao động, tất cả đang hòa quyện thành sức mạnh tổng hợp, tạo nên những bước chuyển mình vững chắc cho Hà Tĩnh trên hành trình phát triển.

Người dân Hà Tĩnh thi đua lao động sản xuất.

Từ truyền thống đến hiện tại, từ những giá trị lịch sử đến những chuyển động trong đời sống hôm nay, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt là sức mạnh của sự đồng lòng, trách nhiệm dựng xây đất nước. Mỗi con người, mỗi vùng đất, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau đang góp phần viết tiếp câu chuyện trong hành trình phát triển của đất nước, của dân tộc, để cùng nhau “Làm nên đất nước muôn đời”.