Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác với Tập đoàn Marubeni trong lĩnh vực năng lượng sạch

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Marubeni

Tiếp nối thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Marubeni tại Tokyo nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng công nghiệp, logistics và chuyển đổi xanh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kazuaki Shibuya, Giám đốc Khối Điện và Cơ sở Hạ tầng số 1, Tập đoàn Marubeni và các lãnh đạo tập đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, việc tập đoàn tham dự và ký kết hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh đã mở ra những cơ hội mới giữa hai bên.

Marubeni là tập đoàn có bề dày lịch sử hơn 160 năm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông sản, năng lượng, luyện kim, máy móc, tiêu dùng, tài chính, bất động sản và phát triển hạ tầng. Tập đoàn có mạng lưới kinh doanh toàn cầu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà thầu EPC cho các nhà máy điện và là nhà sản xuất điện độc lập có uy tín trên thế giới.

Marubeni bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1941, hiện có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. Tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, thiết bị công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm và phát triển đô thị. Theo thông tin tại buổi làm việc, Marubeni đã đầu tư gần 600 triệu USD tại Việt Nam, với nhiều dự án tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng, thiết bị công nghiệp và hạ tầng đô thị.

Ông Kazuaki Shibuya (bên phải) khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và đối tác Agrimeco để nghiên cứu sâu hơn các cơ hội hợp tác.

Trong hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản được tổ chức ngày 11/5, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã trao bản ghi nhớ hợp tác với Liên danh nhà đầu tư Marubeni Corporation và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (Agrimeco).

Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư và triển khai dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch và các lĩnh vực tiềm năng của Hà Tĩnh; đồng thời tăng cường kết nối nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế. Đây được xem là một trong những kết quả quan trọng của hội nghị, tạo tiền đề để các bên tiếp tục cụ thể hóa cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Marubeni bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Hà Tĩnh, nhất là lợi thế về vị trí chiến lược, Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, dư địa phát triển công nghiệp, năng lượng và hạ tầng logistics.

Lãnh đạo Tập đoàn Marubeni tham dự buổi làm việc.

Ông Kazuaki Shibuya, Giám đốc Khối Điện và Cơ sở Hạ tầng số 1, Tập đoàn Marubeni cho rằng, việc trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh với Liên danh nhà đầu tư Marubeni Corporation và Agrimeco là bước khởi đầu quan trọng để các bên tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội đầu tư.

Theo đại diện Tập đoàn Marubeni, các nội dung hợp tác được đề cập trong bản ghi nhớ, nhất là nghiên cứu, đầu tư và triển khai các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch cùng các lĩnh vực tiềm năng của Hà Tĩnh, phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam. Marubeni mong muốn cùng các đối tác Việt Nam phát huy lợi thế về nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai dự án để thúc đẩy các chương trình hợp tác có tính khả thi, hiệu quả và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành Hà Tĩnh tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Tập đoàn Marubeni khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và đối tác Agrimeco để nghiên cứu sâu hơn các cơ hội hợp tác; đồng thời, mong muốn chính quyền tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong quá trình khảo sát, chuẩn bị điều kiện cần thiết để các nội dung trong bản ghi nhớ sớm được cụ thể hóa bằng những dự án thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao uy tín, năng lực và kinh nghiệm quốc tế của Marubeni; đồng thời nhấn mạnh, việc tập đoàn tham dự và ký kết hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh đã mở ra những cơ hội mới giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Marubeni là tập đoàn lớn, có bề dày lịch sử, phạm vi hoạt động rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính và phát triển đô thị. Marubeni cũng đã có sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam, triển khai nhiều hoạt động đầu tư, kinh doanh và xác định Việt Nam là một thị trường chiến lược quan trọng tại châu Á. Hà Tĩnh hiện là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Quy hoạch tỉnh xác định công nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp là những trụ cột quan trọng; trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng và cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh với Tập đoàn Marubeni

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, Hà Tĩnh mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Tập đoàn Marubeni nói riêng không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, ký kết hợp tác, mà hướng tới hình thành không gian kết nối lâu dài, thực chất và cùng có lợi.

Tỉnh đặc biệt quan tâm tới những lĩnh vực Marubeni có thế mạnh và Hà Tĩnh có nhu cầu lớn như năng lượng, hạ tầng công nghiệp, logistics, phát triển khu công nghiệp, đô thị, chuyển đổi xanh, công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực. Hà Tĩnh mong muốn các hợp tác trong tương lai sẽ là những dự án có công nghệ tiên tiến, hiệu quả cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và có sức lan tỏa đối với kinh tế địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Marubeni chia sẻ thêm kinh nghiệm, cách tiếp cận và những khuyến nghị thực tiễn từ góc độ của một tập đoàn quốc tế có nhiều kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Marubeni

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định; chính quyền đồng hành, hành động và phục vụ; luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án.

Hà Tĩnh nhất quán quan điểm: thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Với uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Marubeni, cùng quyết tâm đổi mới, phát triển và hội nhập của Hà Tĩnh, quan hệ hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững của địa phương trong thời gian tới.