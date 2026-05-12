Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, chiều 12/5, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã thăm và làm việc tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo.

Đại diện Chính quyền Thủ đô Tokyo giới thiệu về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Trung tâm đặt tại trụ sở Chính quyền Thủ đô Tokyo, quận Shinjuku, là nơi điều phối các chương trình phát triển thành phố thông minh của Tokyo. Đây cũng là đầu mối phục vụ công tác quản trị đô thị, điều hành quy hoạch, kết nối dữ liệu và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ trong quản lý thành phố.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã nghe giới thiệu về chiến lược “Smart Tokyo: Digital Transformation”, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua ứng dụng dữ liệu, IoT, trí tuệ nhân tạo và công nghệ 5G. Các lĩnh vực trọng tâm gồm phòng chống thiên tai, giao thông - di chuyển, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và quản lý dữ liệu đô thị.

Tokyo hiện đang triển khai nhiều dự án tiêu biểu như “SMART TOKYO CHIIKI PROJECT” và “SMART TOKYO DATA CONNECT PROJECT” tại các khu vực Nishi - Shinjuku, Takeshiba, Otemachi - Marunouchi - Yurakucho. Thông qua các dự án này, chính quyền Tokyo từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng công nghệ nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề đô thị lớn.

Đặc biệt, sự kiện City-Tech.Tokyo do Chính quyền Thủ đô Tokyo tổ chức hằng năm đã trở thành diễn đàn quốc tế quan trọng, kết nối các startup và doanh nghiệp công nghệ trong tìm kiếm giải pháp cho đô thị thông minh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chuyến khảo sát tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Tokyo có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Tĩnh trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trên nền tảng dữ liệu.

Hà Tĩnh đã đưa Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh vào thí điểm từ năm 2021. Đến nay, hệ thống đang khai thác, vận hành 11 phân hệ và 70 điểm camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, nhất là hiệu quả giám sát, điều hành theo dữ liệu thời gian thực; việc tích hợp, chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu và năng lực phân tích hỗ trợ ra quyết định.

Từ thực tiễn đó, Hà Tĩnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Tokyo về mô hình tổ chức, vận hành trung tâm điều hành thông minh; cách xây dựng, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; phương thức đầu tư, đào tạo nhân lực vận hành, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ quản trị đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản trị công là những nhiệm vụ quan trọng. Hà Tĩnh định hướng hoàn thiện Trung tâm Điều hành thông minh theo hướng đồng bộ với kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất”; không chỉ là hệ thống tổng hợp thông tin mà phải trở thành công cụ hỗ trợ điều hành, giám sát, cảnh báo sớm và hoạch định chính sách.

Thông qua buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, vận dụng phù hợp kinh nghiệm của Tokyo vào quá trình hoàn thiện mô hình điều hành thông minh của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.