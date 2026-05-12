Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:
Các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, nguyên: Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
