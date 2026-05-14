Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/5

(Baohatinh.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026 từ 8 giờ ngày 15/5/2026 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 81, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen).
Đối tượng tiếp là các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh; vụ việc đã được hẹn tiếp; vụ việc đã được các sở, ngành tiếp và xét thấy cần đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tiếp để chỉ đạo; các trường hợp khác do lãnh đạo UBND tỉnh hoặc chủ trì yêu cầu tiếp.
Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hết thẩm quyền, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện nội dung về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
