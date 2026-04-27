Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và 200 anh chị em công nhân, người lao động đại diện cho toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn thành phố.

Vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo tình hình công nhân, người lao động và hoạt động của công đoàn. Một số công nhân, người lao động đã phát biểu ý kiến chia sẻ hoàn cảnh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người lao động.

Lắng nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động khi thấy nhiều tấm gương đẹp, bình dị, đáng quý, ánh lên vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay; đồng thời bày tỏ thông cảm và nhận thấy có phần trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn của anh chị em công nhân, người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, buổi gặp gỡ không chỉ là hoạt động thăm hỏi, mà còn là lời nhắc nhở rằng phía sau những chỉ tiêu tăng trưởng, phía sau những nhà máy, khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, còn có cuộc sống của người lao động, gia đình công nhân, con em người công nhân và cha mẹ của họ. Mỗi chính sách đúng, mỗi việc làm thiết thực, mỗi sự quan tâm kịp thời đều có thể giúp một gia đình bớt khó khăn, một người bệnh thêm nghị lực, cháu nhỏ có thêm điều kiện đến trường, công nhân thêm niềm tin vào tương lai.

Thời gian qua, các cấp công đoàn, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động. Những việc làm ấy tuy có thể chưa giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng rất ấm áp, rất nhân văn, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của chế độ là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà anh chị em công nhân vẫn đang phải đối mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải nhìn thẳng thực tế, lắng nghe thật kỹ, phải giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết, mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn, điều kiện sống ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động từ nhiều vùng miền vào thành phố lập nghiệp.

Thành phố cần tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống.

Đối với công đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp công đoàn phải gần và hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, gặp biến cố trong cuộc sống; tổ chức phong trào thiết thực, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động quan tâm hơn đến công nhân, bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động, lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mong muốn anh chị em công nhân tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, sống nghĩa tình, giúp đỡ nhau; tích cực học nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, học thêm kỹ năng mới, ngoại ngữ; mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm; chăm lo tốt cho gia đình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác và của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà cho đại diện công nhân, người lao động thành phố.