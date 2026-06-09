Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX đã tiến hành các kỳ họp thứ 4 và thứ 5. Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hương Xuân, Đảng bộ xã Hương Bình và một số cá nhân có liên quan.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, một số đảng viên là cán bộ, công chức của UBND huyện Hương Khê và UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 6/2025, hiện nay sinh hoạt tại đảng bộ các xã: Hương Xuân, Hương Bình, Hương Khê, Hà Linh, Hương Đô, Phúc Trạch) có khuyết điểm, vi phạm trong việc triển khai làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2024, phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (trước đây), nay là xã Hương Đô.

Các đồng chí: Đặng Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Bình, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Hương Khê; Nguyễn Trọng Đại - chuyên viên phòng Kinh tế, UBND xã Hương Khê, nguyên chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Hương Khê; Nguyễn Thị Thủy - chuyên viên phòng Kinh tế, UBND xã Hương Đô, nguyên kế toán ngân sách UBND xã Lộc Yên có khuyết điểm, vi phạm phải được kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, một số cá nhân hiện sinh hoạt tại đảng bộ các xã: Hà Linh, Hương Xuân, Hương Khê, Hương Bình, Phúc Trạch có khuyết điểm, vi phạm liên quan cần phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

2. Xem xét, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 1 đảng viên. Kết quả: giữ nguyên hình thức kỷ luật.

3. Cũng tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy thống nhất tham mưu Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phục vụ Đoàn Kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; đề xuất ý kiến góp ý một số quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.