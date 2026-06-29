Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Xây dựng Đảng, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa cơ bản đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và các nhiệm vụ của ngành. Toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 41/64 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026. Nổi bật là tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản; chủ động tham mưu đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, đi vào nền nếp, bài bản; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.

Tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện “Năm cán bộ cơ sở”. Công tác phát triển, quản lý đảng viên được tăng cường, cả nước đã kết nạp 71.895 đảng viên mới. Bên cạnh đó, đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số toàn diện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Đối với Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 20/38 nhiệm vụ đề ra trong năm 2026. Trong đó, ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tham mưu vận hành mô hình hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương; Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo chính sách cán bộ. 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ kết nạp 1.121 quần chúng ưu tú vào đảng; tặng Huy hiệu Đảng cho 7.107 đảng viên.

Đại biểu dự hội nghị điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được quán triệt Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng; Kết luận số 41-KL/TW, ngày 3/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được; bàn các giải pháp nhằm tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đ​ồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phân tích những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đề nghị thời gian tới, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong đó, tập trung tham mưu các nội dung chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; bảo đảm triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao; thực hiện toàn diện, đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp tục tham mưu các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới từ trung ương đến cơ sở, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo lộ trình; tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới các quy định về công tác cán bộ, quy trình quản lý cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, vừa đào tạo chuyên môn lâu dài, đón đầu yêu cầu phát triển của đất nước, vừa bồi dưỡng tư duy và kỹ năng số, năng lực quản trị, thực thi, giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đồng thời, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng; chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, với quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn chiến lược và năng lực dự báo sớm các vấn đề từ thực tiễn để tham mưu hiệu quả.