[Infographic] Mức phụ cấp của cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán cụ thể đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cùng với việc hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung, các đảng bộ xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị dân cư.
Trong tổng số 101 nhà báo tiêu biểu dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Hà Tĩnh vinh dự có một đại diện duy nhất là nữ nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi mong muốn các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao.
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan liên quan về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Các đảng viên mới được kết nạp tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là những người có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
Vượt qua các vòng thi cụm với những phần thi ấn tượng, 9 thí sinh xuất sắc nhất đang tích cực hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng với tâm thế tốt nhất cho vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6.
Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực quản trị cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
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