[Infographic] Mức phụ cấp của cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Tĩnh

Thạch Xuân tập trung tháo gỡ khó khăn, kiến nghị đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng 18/06/2026 15:26 Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh 18/06/2026 11:23 Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các địa phương ở Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố 18/06/2026 08:32 Cùng với việc hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung, các đảng bộ xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị dân cư.

Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 23:01 Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu 16/06/2026 18:17 Trong tổng số 101 nhà báo tiêu biểu dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Hà Tĩnh vinh dự có một đại diện duy nhất là nữ nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thí sinh Đảng bộ xã Đức Thịnh nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh 16/06/2026 18:04 Trung úy Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã Đức Thịnh (Đảng bộ xã Đức Thịnh) xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 12:10 Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

9 thí sinh tham gia chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh 16/06/2026 10:02 Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi mong muốn các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao.

Quy định mới nhất về tặng Huy hiệu Đảng 16/06/2026 08:22 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về tặng Huy hiệu Đảng.

Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh 15/06/2026 22:15 Chiều 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan liên quan về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị năm học 2025 – 2026 15/06/2026 19:02 Học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).

60 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng 15/06/2026 11:04 Các đảng viên mới được kết nạp tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là những người có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Chờ đón màn tranh tài của những “sứ giả” trên mặt trận tuyên truyền 13/06/2026 08:35 Vượt qua các vòng thi cụm với những phần thi ấn tượng, 9 thí sinh xuất sắc nhất đang tích cực hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng với tâm thế tốt nhất cho vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6.

Tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh 12/06/2026 18:35 Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực quản trị cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ 11/06/2026 19:42 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng 11/06/2026 17:33 Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại 11/06/2026 12:56 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.

Triển khai bài bản, chặt chẽ việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh 09/06/2026 17:58 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

54 học viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị 09/06/2026 17:11 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh 09/06/2026 17:06 UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả các kỳ họp thứ 4, thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, cán bộ cốt cán 09/06/2026 12:20 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng 08/06/2026 18:45 Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển 08/06/2026 13:38 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và xây dựng nghị quyết mới về chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2045.

[Infographic] Tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 08/06/2026 04:59 Điều 7 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định rõ tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh 05/06/2026 10:15 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.

Hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với tạo đồng thuận trong Nhân dân 05/06/2026 05:13 Cùng với hoàn thành xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc 05/06/2026 05:05 Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.

[Motion Graphic] Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 04/06/2026 13:52 Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định rõ tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.