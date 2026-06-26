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[Infographic] Mức phụ cấp của cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Tĩnh

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán cụ thể đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

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Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

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