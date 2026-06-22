Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...

bqbht_br_dsc-2d945.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32.

Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

bqbht_br_dscd-2968.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghe và cho ý kiến về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

bqbht_br_dsc-2d874.jpg
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
bqbht_br_ddc-2958.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu cũng nghe các tờ trình về quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; về phương án phân bổ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai; chủ trương lập dự án tu bổ, phục hồi di tích Nhà thờ Nguyễn Trọng, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cho ý kiến cụ thể đối với các chính sách, đề án; đồng thời tập trung góp ý, làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích một số nội dung liên quan đến các nội dung trình tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích một số nội dung liên quan đến các nội dung trình tại hội nghị.

bqbht_br_dscd-3042.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu với các nội dung trình tại hội nghị.

bqbht_br_dsc-d3054-4857.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kết luận hội nghị.

Đối với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện đề án. Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện và giải pháp triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đối với các tờ trình còn lại, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời rà soát, hoàn thiện nội dung bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh #Tỉnh ủy #Nguyễn Duy Lâm #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!