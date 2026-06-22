Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...
Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.
Tại hội nghị, đại biểu nghe và cho ý kiến về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.
Đại biểu cũng nghe các tờ trình về quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; về phương án phân bổ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai; chủ trương lập dự án tu bổ, phục hồi di tích Nhà thờ Nguyễn Trọng, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du.
Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cho ý kiến cụ thể đối với các chính sách, đề án; đồng thời tập trung góp ý, làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu với các nội dung trình tại hội nghị.
Đối với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện đề án. Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện và giải pháp triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
Đối với các tờ trình còn lại, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời rà soát, hoàn thiện nội dung bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
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