Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 3/8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; các vị trưởng đoàn, phó trưởng đoàn ĐBQH; các vị ĐBQH thuộc 34 đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tham dự kỳ họp.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cùng với đó, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc (Ảnh: quochoi.vn).

Với trọng tâm là công tác lập pháp và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc khẩn trương thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước cũng như nguyện vọng của cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các vị ĐBQH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật; chính sách, pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp...

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe tờ trình về các dự án luật, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật Dầu khí (sửa đổi) và các báo cáo thẩm tra.

Kỳ họp cũng nghe các tờ trình liên quan tới: quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và báo cáo thẩm tra.

Thời gian còn lại cuối buổi sáng, Quốc hội tiến hành họp nội bộ để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Với khối lượng công việc lớn cùng nhiều nội dung quan trọng, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác hoàn thiện thể chế, tiếp tục tháo gỡ các rào cản, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời gian tới.