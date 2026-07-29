Gần 51.000 đại biểu Hà Tĩnh tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến hơn 680 điểm cầu cấp xã, tương đương và điểm cầu các chi bộ với gần 51.000 đại biểu tham gia.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã quán triệt 9 chuyên đề lớn, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương quán triệt nghị quyết - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề về Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Theo đó, Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển Việt Nam cho các giai đoạn. Cụ thể, đến năm 2030, hoàn thiện nền tảng cho mô hình phát triển mới, đột phá về thể chế, quản trị quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và doanh nghiệp dẫn dắt.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đến năm 2035 cơ bản chuyển sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao; kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh; xã hội văn minh, quốc phòng – an ninh hiện đại, vị thế quốc tế được nâng cao.

Tầm nhìn đến năm 2130 (100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, 2030-2130), Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; là trung tâm kinh tế xanh, sáng tạo và sản xuất thông minh hàng đầu châu Á, có vị thế quan trọng trên thế giới.

Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm các nhóm về kinh tế; phát triển không gian biển, hạ tầng biển; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; văn hoá, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đồng chí Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện, xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, con người và công bằng xã hội.

Đồng thời, đặt con người và an ninh con người ở vị trí trung tâm. Chuyển từ “quản lý xã hội” sang “quản trị, kiến tạo xã hội” dựa trên dữ liệu, công nghệ và chuyển đổi số. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm xã hội của người dân. Đánh giá phát triển không chỉ bằng kinh tế mà còn bằng chất lượng sống, hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã truyền đạt chuyên đề Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Quán triệt Chuyên đề "Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt 2 chuyên đề tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cụ thể là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân. Xử lý hiệu quả tài sản công, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực cho cơ sở. Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới.

Về Chuyên đề "Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Quy định 20-QĐ/TW lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Thực tiễn lịch sử 96 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định: Mô hình tổ chức của Đảng luôn được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn. Từ mô hình 6 cấp trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, từng bước chuyển dần sang mô hình 5 cấp, 4 cấp trong nhiều thập niên và hiện nay - sau Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV là mô hình 3 cấp, đã phản ánh quá trình đổi mới tổ chức luôn gắn liền với sự tiếp nối quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

"Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 20-QĐ/TW là hết sức cần thiết để tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới; tạo cơ sở chính trị, pháp lý trong việc định danh tên gọi, điều chỉnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Truyền đạt chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm", đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Quy định mới thay thế Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 là một trong những văn bản có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Quy định mới giữ nguyên 19 điều, thể hiện tính kế thừa, ổn định của khung quy định gần 30 năm qua. Tuy nhiên, nội dung các điều đã được rà soát, sắp xếp lại theo hướng khoa học, logic, tập hợp thành ba nhóm lớn: Nhóm nội dung về công tác tư tưởng chính trị (từ Điều 1 đến Điều 8). Nhóm nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (từ Điều 9 đến Điều 17). Nhóm nội dung về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống (Điều 18, 19). Cách sắp xếp này giúp đảng viên khi học tập, nghiên cứu dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng hơn trong thực tiễn; đồng thời giúp việc tra cứu, đối chiếu, áp dụng được thuận lợi, chính xác hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Các chuyên đề đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và yêu cầu triển khai các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 đã quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước; góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với các mục tiêu đến năm 2030 và 2045.

Việc triển khai phải bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả cụ thể.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức và hành động. Các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng thực thi.

Mô hình phát triển mới phải dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và con người; đồng thời bám sát điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ môi trường phải được triển khai chủ động, nâng cao khả năng phòng ngừa, thích ứng và sức chống chịu của đất nước.

Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa kỷ luật nghiêm minh với khuyến khích đổi mới; giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quản lý đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, khai thác hiệu quả nguồn lực nhưng bảo đảm quyền lợi chính đáng, chỗ ở và sinh kế của người dân. Phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững chủ quyền và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh, giàu từ biển.

Phải quán triệt mối quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển; chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước và hạ tầng trọng yếu; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trước mắt.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa các quyết sách thành chương trình hành động. Mỗi chương trình phải sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và người chịu trách nhiệm. Không lấy số lượng hội nghị, kế hoạch, văn bản thay cho kết quả thực tế.

Các cấp, ngành, địa phương phải rà soát, tích hợp những nhiệm vụ có cùng mục tiêu, xử lý nội dung chồng chéo và điều phối nguồn lực theo mục tiêu chung. Việc đã rõ chủ trương và đủ điều kiện phải triển khai ngay; việc cần thể chế hóa phải xác định rõ thời hạn và sản phẩm; vấn đề mới, khó phải có cơ chế thí điểm, kiểm soát phù hợp. Không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất hoặc tình trạng chuyển việc lên cấp trên rồi chờ đợi, làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Về việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hệ thống chính quyền địa phương hai cấp về cơ bản đã hoạt động ổn định. Địa phương nào thực sự cần điều chỉnh phải căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, yêu cầu quản trị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, phải khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận và phục vụ Nhân dân tốt hơn; kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ Nhân dân”.

Thứ ba, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền và năng lực thực thi của các cấp; chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dựa trên dữ liệu; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, cơ chế phối hợp rõ ràng và kết quả có thể đo đếm. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, thống nhất và được chia sẻ theo thẩm quyền; chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin Nhà nước đã có.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ phải công khai, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và sự tín nhiệm của Nhân dân. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy; đồng thời trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn kéo dài; chủ động kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và Nhân dân; quyết định đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng.

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kiểm tra và giám sát. Kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ngay từ đầu, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng sản phẩm, dữ liệu và chuyển biến thực tế: bộ máy vận hành tốt hơn ra sao, điểm nghẽn nào được tháo gỡ, nguồn lực nào được khơi thông, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu; làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình và trách nhiệm để Nhân dân đồng thuận, đồng hành. Lợi ích, chất lượng sống, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân phải là thước đo cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định rõ trọng tâm, trách nhiệm và tiến độ; đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.