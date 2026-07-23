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Chính trị

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

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Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.

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Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

1. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 5 nội dung:

(1) Chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

(2) Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

(3) Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

(4) Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

(5) Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 3 nội dung:

(1) Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

(2) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

(3) Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày mai (24/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị.

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#Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV #Hội nghị Trung ương 3 #Ban Chấp hành Trung ương Đảng

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