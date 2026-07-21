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Chính trị

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

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Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ngày 21/7/2026 tập trung thảo luận về quy định đảng viên, đổi mới mô hình phát triển và chính sách đất đai.

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Phiên khai mạc hội nghị Trung ương ba khóa 14, sáng 20/7. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Ngày 21/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

1. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 4 nội dung:

(1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

(2) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

(3) Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

(4) Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;" quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung:

(1) Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

(2) Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường."

Ngày mai (22/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

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#Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV #Hội nghị Trung ương 3

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