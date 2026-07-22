Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Trong ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày 22/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.
1. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:
(1) Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."
(2) Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".
2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung:
(1) Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.
(2) Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.
(3) Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
(4) Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Ngày mai (23/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng Phân đội Đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".
Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.
Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chuyển đổi số.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày 20/7/1954 là dấu mốc chuyển hóa thắng lợi quân sự thành thắng lợi chính trị, pháp lý và ngoại giao. Sau 72 năm, những giá trị lịch sử và bài học của hiệp định vẫn vẹn nguyên, tiếp tục soi sáng cho đường lối đối ngoại và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.
Những giai điệu giàu cảm xúc tại đêm nhạc "Nối vòng tay yêu thương" đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tri ân người có công với cách mạng và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ở Hà Tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn công tác Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố mong muốn những tình cảm sẻ chia của TP Hải Phòng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh.
Dâng hương tại các địa chỉ Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, TP Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.