Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chiều 19/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 để cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 để cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm mới đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ xuân được mùa, năng suất và sản lượng vượt kế hoạch; các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương dự hội nghị.

GRDP 6 tháng dự kiến tăng khoảng 13 - 14%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 11.932 tỷ đồng, đạt 63% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ; tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tính đến ngày 12/6/2026 đạt 2.839,875 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35,2% kế hoạch địa phương triển khai.

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án trong nước và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tập trung triển khai Đề án thành lập Khu Thương mại tự do Vũng Áng, Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hợp tác và xúc tiến đầu tư tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2026.

Đại biểu cũng nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo, xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Hà Tĩnh; Đề án phát triển quỹ đất tỉnh; báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2026.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế; đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm. Đại biểu cũng cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích một số kết quả kinh tế - xã hội; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, triển khai quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích những tồn tại, hạn chế; trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, động lực; xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng kéo dài và phương án sử dụng các trụ sở dôi dư.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của trung ương; tập trung xây dựng các đề án trên lĩnh vực văn hóa, y tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và chủ trương thành lập Khu Thương mại tự do; triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt cùng các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chung các xã, phường; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; gắn đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Nhấn mạnh những tháng cuối năm là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai, thời tiết cực đoan, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.