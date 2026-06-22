Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Chiều 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, Cùng dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung thuộc thẩm quyền.

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm mới đóng góp tích cực cho tăng trưởng.

Đại diện các ban Đảng Trung ương và đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nông nghiệp phát triển ổn định, vụ Xuân được mùa; các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng. Thương mại, dịch vụ, du lịch đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tín dụng tăng trưởng ổn định.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

GRDP 6 tháng dự kiến tăng khoảng 13 - 14%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 11.932 tỷ đồng, đạt 63% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ; tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tính đến ngày 12/6 đạt 2.839,875 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35,2% kế hoạch địa phương triển khai.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hợp tác và xúc tiến đầu tư tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đề án phát triển quỹ đất tỉnh.

Đại biểu nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050.

Đại biểu cũng nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo, xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Hà Tĩnh; đề án phát triển quỹ đất tỉnh; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phân tích những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và góp ý hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại hội nghị.​

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả các dư địa phát triển. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu.

Tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình trọng điểm; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng; đẩy mạnh chuyển đổi số. Tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố; chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. ​

Đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.