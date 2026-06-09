Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, cán bộ cốt cán

Sáng 9/6, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 cho các cấp ủy viên và cán bộ cốt cán của 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng bộ UBND tỉnh có trên 5.000 đảng viên, 37 tổ chức cơ sở đảng và 286 chi bộ trực thuộc. Với vị thế là một đảng bộ lớn, vừa trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án phát triển của tỉnh, đồng thời lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong khối chính quyền, việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian một ngày, 150 đại biểu tham dự hội nghị được quán triệt các chuyên đề: Xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên ở kỷ nguyên mới; Tăng cường đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào thực tiễn - những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu hành động của các sở, ngành, đơn vị thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày chuyên đề "Xây dựng văn hoá công sở đạo đức công vụ trong cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới".

Cùng đó, đại biểu được trang bị một số nội dung về nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề “Tăng cường đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào thực tiễn: Những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu hành động của các sở, ngành, đơn vị thuộc Đảng bộ UBND tỉnh".

Hội nghị tập huấn lần này không chỉ cập nhật các chủ trương, quy định và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng mới mà còn góp phần thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.