Ông Nguyễn Tùng Lĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Sáng 10/6, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân, lãnh đạo hội liên hiệp VHNT một số tỉnh bạn tham dự đại hội. Về phía Hà Tĩnh có sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện các sở, ban ngành cùng đông đảo hội viên.

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Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Hội đã tổ chức thành công Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII, nhiều cuộc thi, triển lãm, liên hoan quy mô khu vực và cấp tỉnh; đăng cai Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 30, Liên hoan Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ 23 và Triển lãm Mỹ thuật Hà Tĩnh lần thứ II. Hàng trăm hội viên tham gia các trại sáng tác, chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm.

Ông Trần Nam Phong - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Công tác xuất bản, quảng bá có bước phát triển mạnh với 62 số Tạp chí Hồng Lĩnh được phát hành, nâng cấp thành Tạp chí Hồng Lĩnh điện tử; hỗ trợ sáng tạo cho 131 công trình, tác phẩm với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội hiện có 253 hội viên, kết nạp thêm 30 hội viên mới, thành lập thêm 2 chi hội cơ sở. Nhiều hội viên đạt giải thưởng của Trung ương, khu vực; tập thể Hội và nhiều cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu Trung ương và lãnh đạo hội liên hiệp VHNT các tỉnh bạn tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo”, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững; kết nạp thêm 40 - 50 hội viên mới; tổ chức 15 trại sáng tác, 10 chuyến đi thực tế, 10 cuộc tập huấn, hội thảo, tọa đàm và nhiều hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật.

Hội viên Nguyễn Thị Hạnh Loan trình bày tham luận với chủ đề "Thơ Hà Tĩnh trong dòng chảy văn hóa quê hương".

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân ghi nhận những đổi mới tích cực trong phương thức hoạt động và chất lượng tác phẩm của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam đề nghị văn nghệ sĩ Hà Tĩnh cần bám sát yêu cầu chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa. Hội tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo về văn hóa của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chú trọng đào tạo thế hệ trẻ và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sáng tác, quảng bá tác phẩm để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Thay mặt Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, ông Đỗ Hồng Quân trao tặng cờ thi đua cho Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc duy trì phong trào sáng tác, tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật có quy mô khu vực, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chưa có nhiều tác phẩm tạo dấu ấn sâu rộng trong đời sống xã hội; đội ngũ văn nghệ sĩ có xu hướng già hóa, lực lượng kế cận còn mỏng; hoạt động lý luận phê bình, xã hội hóa nguồn lực cho văn học nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; lấy chất lượng sáng tác làm trọng tâm, khuyến khích những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động đời sống và khát vọng phát triển của quê hương. Đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ; đẩy mạnh quảng bá tác phẩm trên các nền tảng số; tham mưu xây dựng Đề án phát triển văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đến năm 2030, kiện toàn Tạp chí Hồng Lĩnh, phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh điện tử và triển khai hiệu quả các giải thưởng, hoạt động văn học nghệ thuật trọng điểm của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Nguyễn Tùng Lĩnh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.