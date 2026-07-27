Nỗ lực giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7. Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ.

Đồng chí Phạm Xuân Phú - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ.

Theo đó, tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao các đơn vị, địa phương giải quyết 6 vụ việc cụ thể. Tới nay, có 3 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 3 vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị, địa phương phối hợp xử lý.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 54 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16 đơn, lưu 38 đơn do không đủ điều kiện xử lý (đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định; khiếu nại không đạt mục đích nay chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại; đơn không ký tên, hoặc trùng lặp).

Đồng chí Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Hà Linh báo cáo nội dung công việc được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 33 đơn, đã chuyển 5 đơn đến các cơ quan, lưu 27 đơn do không đủ điều kiện xử lý; báo cáo tham mưu, xử lý 1 đơn gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 10 đơn, hiện đang xử lý 1 đơn, lưu 9 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Cùng với việc xử lý đơn thư, các đơn vị cũng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý đơn kỳ trước, nhất là những vụ việc được cơ quan Trung ương chuyển tới, vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết.

​Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

Tại phiên tiếp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp công dân Lê Hữu Lợi (thôn Vĩnh Lộc, xã Mai Phụ) đề nghị xem xét chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp cho bố đẻ là ông Lê Lợi.

Qua nghe kiến nghị của công dân, trả lời của đại diện Sở Nội vụ và Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Mai Phụ kiểm tra, rà soát và hỗ trợ gia đình công dân hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xét duyệt, giải quyết chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao đổi với công dân Lê Hữu Lợi về đề nghị xem xét chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp cho bố đẻ của ông Lợi.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện các công việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cơ quan liên quan phải nhận thức được trách nhiệm, phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, giải quyết chậm trễ hoặc phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp .

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Tiếp tục quán triệt phương châm “giải quyết từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, lấy đối thoại, vận động, tuyên truyền, giải thích làm giải pháp trọng tâm; thực hiện nhất quán quan điểm “giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân, không chỉ giải quyết hết thẩm quyền”, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; trong đó, cần rà soát việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, các vấn đề liên quan tới giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc; nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong tham mưu, xử lý các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn.

​Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, bảo đảm việc giải quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.