Tăng cường phối hợp, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu kiện của công dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Sáng 24/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6. Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ. Trong đó, 4 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao xử lý tại phiên tiếp dân kỳ trước đã được các đơn vị, địa phương giải quyết, tuy nhiên, một số công dân chưa đồng tình với kết quả giải quyết; các vụ việc còn lại đang được phối hợp rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Đại biểu tham dự phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 62 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 9 đơn, lưu 53 đơn do không đủ điều kiện xử lý. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 30 đơn, đã chuyển 9 đơn đến các cơ quan, lưu 21 đơn do không đủ điều kiện xử lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 6 đơn, đã chuyển 2 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 4 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả giải quyết một số vụ việc tại phiên tiếp công dân.

​Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp công dân Bùi Quốc Thắng (thôn Hạ Triều, xã Gia Hanh) phản ánh UBND xã Gia Hanh chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, không cung cấp giấy biên nhận hồ sơ, có hành vi gây phiền hà cho người dân.

Công dân Bùi Quốc Thắng (thôn Hạ Triều, xã Gia Hanh) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Qua nghe kiến nghị của công dân, trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Gia Hanh xác minh, làm rõ vụ việc.

​Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay khi phát sinh từ cơ sở, nhất là chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người; bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách đối với người có công; khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Các sở, ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đặc biệt, cần tập trung giải quyết đến cùng các vụ việc. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận để người dân hiểu, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.