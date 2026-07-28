Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Sáng 28/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

Đại diện các ban Đảng Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã theo dõi phóng sự về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định được ban hành kịp thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đại biểu theo dõi phóng sự.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng được triển khai nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại đối với 19 đồng chí cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị thôn, tổ dân phố, giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, tổ dân phố. Trong 6 tháng, toàn Đảng bộ kết nạp mới 1.915 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung. Công tác dân vận, hoạt động MTTQ và các tổ chức đoàn thể; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được chú trọng, thực hiện hiệu quả.

Về phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP tăng 12,79%, cao nhất cả nước. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; các sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm mới đóng góp tích cực vào tăng trưởng.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; vụ xuân được mùa; các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen tham luận về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội tại hội nghị.

Thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt trên 30.800 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 0,83 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.066 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6 đạt 3.561 tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 42,1% kế hoạch địa phương triển khai.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ tham luận về các giải pháp vận hành tổ chức bộ máy.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng cả về số lượng và quy mô. Trong 6 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 27 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD. Thành lập mới 1.120 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.334 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quy hoạch được tập trung triển khai. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, sau 3 tháng vận hành, ứng dụng công dân số tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường (i-HaTinh) đã phát huy hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham luận tại hội nghị.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các nhiệm vụ chính trị, văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; trong 6 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 10.743 người.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực...

Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tạo nền tảng, niềm tin và động lực quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi tình hình dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực, điều kiện thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2026. Chủ động theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; chủ động xác định các giải pháp, động lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Hoàn thành việc xây dựng, ban hành các đề án, chính sách đảm bảo yêu cầu phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt Đề án mở rộng KKT Vũng Áng, điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng. Đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất; khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ dân sinh, ứng phó với thiên tai, bão, lũ.

​Các cấp, ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước 30/8/2026. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương, hoàn thành đưa vào vận hành 2 trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã Hương Khê và Sơn Kim 1, bảo đảm điều kiện tổ chức năm học mới; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; những việc đã rõ phải quyết tâm thực hiện ngay, những việc còn khó phải chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ; tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ, trì trệ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.